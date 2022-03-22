قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



ستراسبورغ (فرنسا): قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الثلاثاء أمام مجلس أوروبا فيما كانت القوات الروسية تحاول محاصرة مدينته "في أسوأ الأحوال سنموت، لكننا لن نستسلم أبدا".

وأضاف كليتشكو خلال مؤتمر بالفيديو مع كونغرس مجلس أوروبا الذي يمثل السلطات المحلية والإقليمية للدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس "طالما أنا رئيس بلدية كييف، أعدكم بشيء واحد، لن يدخل الروس كييف أبدا".

وتابع "حصّنا كل مبنى وكل شارع وكل زاوية من المدينة. سنقاتل للدفاع عن مدينتنا ومستقبلنا. لن نركع. في أسوأ الأحوال سنموت لكننا لن نستسلم أبدا".

ودعا بطل الملاكمة السابق الدول الأوروبية إلى دعم أوكرانيا "اقتصاديا وسياسيا وعسكريا" في مواجهة روسيا وقال "نحن نحتاج إلى أسلحة، نحن نحارب أحد أقوى الجيوش على الأرض".

وفي المؤتمر نفسه، طلب الوزير الأوكراني أوليكسي تشيرنيشوف من "الشركات الأوروبية" الموجودة في روسيا وقف نشاطها في هذا البلد.

وأوضح أن "الشركات التي تواصل عملها في روسيا اليوم والتي تملأ خزائن الدولة، ترعى هذه الأعمال الوحشية".