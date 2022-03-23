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تايبيه: أصيب شخص بجروح وانهار جسر قيد البناء في شرق تايوان إثر زلزال بقوة 6,7 درجات ضرب فجر الأربعاء قبالة الجزيرة، وفق مرصد المسح الجيولوجي الأميركي والسلطات المحلية.

وحدّد المرصد الأميركي مركز الزلزال في عرض البحر على بُعد 70 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة هوالين السياحية وعلى عمق 10 كيلومترات.

ووقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي للجزيرة وشعر به السكان في أنحاء واسعة منها.

الدفاع المدني

وقال الدفاع المدني التايواني على صفحتها في موقع فيسبوك إنّ رجلاً أصيب بجروح نُقل إلى المستشفى.

وكتب الصحافي التايواني تشاو لي على فيسبوك "ظلّت الثريا في سقف منزلي تهتز لأكثر من ثلاث دقائق بدون توقف".

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق إنّ جسراً قيد الإنشاء في مدينة هوالين انهار من جراء الزلزال.

وشعرت مراسلة لوكالة فرانس برس بالهزّات الارتدادية لبضع دقائق بعد الساعة 01,40 التي هزّت المبنى الذي تقيم فيه في منطقة تشونغشان في تايبيه. وأرسلت الحكومة إنذارات على الهواتف المحمولة للسكان.

وتقع تايوان فوق منطقة التقاء صفيحتين تكتونيتين مما يعرّضها لهزات أرضية باستمرار.

وفي كانون الثاني/يناير ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات الساحل الشرقي للجزيرة، دون الإبلاغ عن خسائر أو إصابات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات شمال شرق الجزيرة ولم يوقع أضرارا.

وفي 2018، ضرب زلزال قوته 6,4 درجات منطقة هوالين السياحية، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 300 بجروح.