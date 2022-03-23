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بكين: وصفت بكين الأربعاء روسيا بأنها "عضو مهم" في مجموعة العشرين بعدما دعت واشنطن إلى استبعاد موسكو من القمة المقبلة للمجموعة عقب غزوها لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الروسية الصيني وانغ ونبين للصحافيين إن "روسيا دولة عضو مهم (في مجموعة العشرين) ولا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى".

إدانة الغزو

وامتنعت الصين التي تربطها علاقة وثيقة بالكرملين والتي تتشارك معها العداء للولايات المتحدة، عن إدانة غزو روسيا لأوكرانيا.

ويستعد الغربيون لفرض عقوبات جديدة على روسيا فيما يجتمعون الخميس في بروكسل ضمن قمم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بعد شهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحدث جيك ساليفان مستشار الأمن القومي لجو بايدن الثلاثاء عن استبعاد محتمل للرئيس فلاديمير بوتين من مجموعة العشرين التي من المقرر أن تعقد قمتها المقبلة في إندونيسيا نهاية العام.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستستبعد من بعض المؤسسات الدولية، قال ساليفان "في ما يتعلق بقضية مجموعة العشرين، سأقول هذا ببساطة: نعتقد أن الامور لن تبقى على حالها بالنسبة إلى روسيا في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي. لكن في ما يخص مؤسسات محددة وقرارات محددة، نريد التشاور مع حلفائنا وشركائنا في تلك المؤسسات قبل اتخاذ قرار".