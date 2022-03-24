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إيلاف من لندن: أعرب الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا، دوق كامبريدج عن "حزنه العميق" لأهوال تجارة الرقيق، مضيفًا أن "الفظائع المروعة ... تلطخ إلى الأبد تاريخنا".

وفي حديثه في جامايكا، فيما سيكون خطابه الوحيد في زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى رابع أكبر دولة في دول الكومنولث، توقف عن الاعتذار، لكنه قال: "أريد أن أعبر عن حزني العميق. كانت العبودية بغيضة. وما كان يجب أن يحدث".

وأضاف: "أتفق بشدة مع والدي أمير ويلز الذي قال في باربادوس العام الماضي إن فظاعة العبودية المروعة تلطخ تاريخنا إلى الأبد".

خطاب تشارلز

وكان الأمير وليام يشير إلى خطاب ألقاه الأمير تشارلز عندما شهد بربادوس تقطع العلاقات مع العائلة المالكة وتتحول إلى جمهورية في نوفمبر الماضي.

وجاءت كلمات الأمير وليام، وهو الثاني على خط العرش، بعد احتجاجات في جامايكا، ورسالة مفتوحة كتبها 100 من مواطنيها البارزين، تطالبه بالاعتذار عن دور العائلة الملكية في تجارة الرقيق.

لقد كانت لحظة مهمة لدولة تدعو إلى تعويضات للمساعدة في التئام جروح الماضي، ودولة تتشكك في علاقتها المستقبلية مع النظام الملكي البريطاني.

أوكرانيا وجامايكا

وسلط الأمير وليام الضوء مرة أخرى على الصراع في أوكرانيا، مشيدًا بجامايكا لانضمامها إلى المجتمع الدولي في إدانة الهجمات. واعترف "بالإيمان الجامايكي الراسخ بدعم الديمقراطية والعمل مع الدول الأخرى لدعم السلام والأمن والقانون الدولي".

كما أشار إلى موضوع آخر مثير للجدل، حيث قدم شكره إلى جيل ويندراش Windrush ، الذين جاءوا من منطقة الكاريبي إلى المملكة المتحدة للمساعدة في إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف "نحن ممتنون إلى الأبد للمساهمة الهائلة التي قدمها هذا الجيل وأحفاده في الحياة البريطانية، والتي تواصل إثراء مجتمعنا وتحسينه".

ويقوم دوق ودوقة كامبريدج بأول جولة لهما في منطقة البحر الكاريبي، والتي ستقام بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة. وقد أشاد الدوق بجدته بعد المشي مع كيت على نفس الدرج الذي قامت به صاحبة الجلالة ودوق إدنبرة في عام 1953.

الملكة وجامايكا

وقال للجمهور: "ليس سرا أن الملكة لديها مودة عميقة لجامايكا، تم تأكيدها في أول زيارة لها هنا مع جدي، دوق إدنبرة، في عام 1953".

وأضاف: "وبالمثل تأثرت بسماع اليوم من جامايكيين، صغارًا وكبارًا ، عن محبتهم للملكة. وقال الأمير الحفيد: "إن تفانيها والتزامها وشعورها بالواجب تجاه أسرة الكومنولث محل إعجاب عميق.

وقال: "قد تكون جدتي الفعلية، لكن الجميع يعتبرها جدتهم أيضًا. وأنا موافق على ذلك."

وبينما، تظل الملكة رأس الدولة في جامايكا، لكن رئيس الوزراء أندرو هولنس كان بالفعل صريحًا للغاية بشأن الحاجة إلى أن تصبح جمهورية في المستقبل.

في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، بدا أن السيد هولنس أوضح لوليام وكيت أن نوعًا مختلفًا من العلاقة بين جامايكا والمملكة المتحدة سيأتي، عاجلاً وليس آجلاً.

قضايا كثيرة

وعندما التقيا أمام الكاميرات، كان صريحًا بشكل مفاجئ، قائلاً: "هناك قضايا هنا ، كما تعلمون ، لم يتم حلها، لكن وجودك يعطي فرصة لوضع تلك القضايا في سياقها ، ووضعها في المقدمة وفي المركز، ومعالجتها بأفضل ما نستطيع".

وأضاف رئيس الوزراء: "جامايكا، كما ترون، بلد فخور للغاية بما حققناه. إننا نتقدم ونعتزم أن نحقق، في وقت قصير، أهدافنا التنموية ونحقق طموحاتنا الحقيقية ومصيرنا كدولة مستقلة ومتطورة ومزدهرة".

ويشار إلى أنه منذ وصول ويليام وكيت يوم الثلاثاء الماضي، كانت هناك جيوب صغيرة من الاحتجاجات، لكن تم الترحيب بالزوجين أيضًا من قبل حشود متحمسة في أمثال ترينش تاون، مسقط رأس موسيقى الريغي، ومستشفى في سبانيش تاون.