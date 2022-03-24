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ملبورن: قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الخميس إن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجلوس مع قادة دول أخرى في قمة مجموعة العشرين في تشرين الثان/نوفمبر سيكون "خطوة مبالغ فيها".

وكان بوتين قد دُعي إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين المقرر إجراؤها في جاكرتا في تشرين الثاني/نوفمبر، وينوي حضورها، حسبما أعلنت السفيرة الروسية لدى اندونيسيا هذا الأسبوع.

غير أن موريسون اعترض على حضور بوتين القمة بسبب الغزو الروسي الجاري لأوكرانيا.

وقال "أظنّ أننا بحاجة في الغرفة إلى الناس الذين لا يغزون دولًا أخرى".

ولفت رئيس الوزراء الأسترالي إلى أنه كان "على اتصال مباشر" بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وتحدّثا عن حضور بوتين قمة مجموعة العشرين التي تجمع أبرز القوى الاقتصادية العالمية بما فيها الولايات المتحدة والصين واليابان وبعض الدول الأوروبية.

وقال خلال مؤتمر صحافي في ملبورن "روسيا غزت أوكرانيا. إنه فعل عنيف وعدواني يقوّض سيادة القانون الدولي".

وتابع "وفكرة الجلوس حول طاولة مع فلاديمير بوتين....هي بالنسبة لي خطوة مبالغ فيها".

الصين

ووصفت الصين روسيا هذا الأسبوع بأنها "عنصر مهمّ" من مجموعة العشرين، معتبرةً أن ليس من حقّ أي دولة أن تطرد دولة اخرى، بعدما أثارت واشنطن احتمال استبعاد موسكو.

وأشار موريسون إلى أن أستراليا وهولندا بدأتا هذا الشهر أيضًا إجراءات قانونية جديدة ضد روسيا بشأن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية "إم ايتش 17" التي أسقطت فوق أوكرانيا في 17 تموز/يوليو 2014، ما أسفر عن مقتل كل الركاب على متنها.

وبحسب محققين دوليين، أسقط صاروخ أرض جو الطائرة مصدره في الأصل قاعدة عسكرية روسية.

وأضاف موريسون "لذا نعلم طريقة فلاديمير بوتين في قتل مدنيين أبرياء".