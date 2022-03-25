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إيلاف من لندن: وصل إلى الأردن الجمعة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رأس وفد للمشاركة في قمة عراقية أردنية مصرية إماراتية تعقد في مدينة العقبة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب تابعته "إيلاف" أن رئيس الوزراء قد وصل إلى الأردن اليوم من دون الإشارة إلى الهدف من الزيارة فيما أشارت تقارير إلى أنه سيشارك في قمة رباعية تعقد هناك تجمعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في مدينة العقبة الأردنية.

وكانت عمان قد احتضنت قمة عراقية مصرية أردنية في آب/ أغسطس عام 2020 فيما احتضنت بغداد القمة في حزيران/ يونيو 2021 حيث يرتبط البلدان الثلاثة بمجلس تنسيقي للتعاون المشترك لتطوير علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والطاقوية.

الإمارات والمجلس التنسيقي الثلاثي

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها دولة الإمارات في اجتماعات المجلس ولا يعرف بعد فيما إذا كانت ستنضم إليه.

وبحث قادة المجلس التنسيقي الثلاثة في قمتهم التي عقدت في بغداد مشروع "المشرق الجديد" وهو مشروع ذا أبعاد اقتصادية مهمة للمنطقة كما توصلوا إلى اتفاقات وتفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وتعليمية إضافة لملفات الطاقة والإستثمار.

وشكّل البلدان الثلاثة خلال قمتهم في عمان مجلساً وزارياً تنسيقياً مشتركاً يعمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاثة وتكامل المصالح بينها وذلك من خلال ثمان لجان للنقل والاستثمار والإعمار وللطاقة والصناعة وكذلك للمالية والمصرفية إضافة إلى اللجان السياسية والأمنية ولجنة التعليم والشباب واللجنة الثقافية والإعلامية واللجنة الزراعية.

وتعكف هذه اللجان على العمل لإنشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية وتفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية.

وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من نيسان/ أبريل عام 2013 اتفاقاً لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير بالعقبة بكلفة تقارب 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً لكنه لم ينفذ بعد فيما أوضح مصدر حكومي أردني إنّ "بغداد تدرس حالياً تطوير مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة".. مشيراً إلى أن "الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص".