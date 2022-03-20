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إيلاف من لندن: بعد ان وجه الكاظمي الاحد رسائل سياسية الى القوى العراقية حول تشكيل الحكومة الجديدة فقد قام بجولة في المناطق الاثرية في الموصل والتقى مواطنيها وتناول طعام الغداء معهم.

فقد أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عصر اليوم جولة في عدد من أحياء مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية ومناطقها والتقى عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، ووجه بتسهيل طلبات بعض المواطنين وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالنواحي الخدمية والمعاشية في المدينة.

الكاظمي يتناول طعام الغداء مع مواطني مدينة الموصل خلال زيارته لها الاحد 20 مارس 2022 (مكتبه)

كما زار الكاظمي خلال جولته في الموصل أحد مراكز التسوق في شارع الزهور بالجانب الأيسر من المدينة والتقى بعدد من المواطنين والعائلات واطلع على أحوالهم المعاشية.



وزار منطقة غابات الموصل واطلع على الجهود الخدمية والبلدية الساعية إلى الحفاظ على هذه المنطقة وتنمية النشاطات والفعاليات الترفيهية فيها وتناول طعام الغداء معهم هناك.

مخصصات في الموازنة للتراث والآثار



وفي الموصل تابع الكاظمي جهود إحياء المواقع التراثية وإعمارها في مدينة الموصل القديمة وزار عدداً من المؤسسات والمواقع التراثية والثقافية هناك.



وقال الكاظمي خلال زيارة تفقّدية لموقع بيت التتنجي التراثي الذي شهد إعادة للإعمار "إن هذه الجهود تعبّر عن أصالة أبناء المحافظة والتزامهم بالنهوض بمواقعها التراثية والتأريخية، ومن مثالها هذا الموقع الذي يزيد عمره على مئتي عام، بعد أن دمرته عصابات داعش الإرهابية".



الكاظمي مع مواطني الموصل في احدى مواقعها السياحية الاحد 20 مارس 2022 (مكتبه)

وأكد رئيس الوزراء انه وجه بأن تتضمن الموازنة المقبلة تخصيصات تهتم بالجانبين التراثي والتأريخي من أجل حماية مميزات الهوية الوطنية.



كما زار مؤسسة بيتنا الثقافي في المدينة القديمة بالموصل، الذي يعنى بمختلف الأنشطة الثقافية، ودعم جهود الشباب في الفن، والثقافة، والتراث.



ووجه الكاظمي بتذليل العقبات التي تواجهها الجهود الساعية إلى دعم الملامح التراثية والفنية، والأنشطة الشبابية في عموم نينوى.



وفي وقت سابق اليوم وصل الكاظمي الى مدينة الموصل على رأس وفد وزاري وأمني رفيع حيث وجه من هناك رسائل سياسية الى القوى العراقية دعاها فيها الى العمل على تعديل الدستور ومعالجة اسباب الانسداد الساسي الذي يشهده العراق حاليا .



كما اكد على ضرورة تحمل القوى السياسية لمسؤوليتها في تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها في خدمة المواطنين وتصحيح الكثير من النقاط التي كانت عائقاً في بناء العراق".



كما اجتمع هناك مع القيادات الامنية مشددا على ضرورة تأمين الحدود مع سوريا وكذلك السدود وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتوفير الامن لسكان محافظة نينوى.





الكاظمي متفقدا احد المواقع الاثارية في مدينة الموصل الشمالية الاحد 20 مارس 2022 (مكتبه)

يشار الى ان مدينة الموصل قد شهدت بين عامي 2016 و 2017 هجوما مشتركا لقوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الكردية لاستعادة السيطرة على المدينة من سيطرة تنظيم داعش الذي احتلها عام 2014 واعتبرها عاصمته.



وفي العاشر من تموز يوليو عام 2017 تمكنت القوات العراقية من الوصول إلى بقايا جامع النوري ومنارته الحدباء وسط الموصل حيث أكدت القوات العراقة المشتركة في بيان السيطرة على الموصل وتحريرها بعد معارك شارك فيها حوالي 60 ألف من القوات الأمنية تمكنوا من قتل 25 الف مسلحا من عناصر التنظيم ونزوح حوالي مليون شخص منها منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحريرها في تشرين الأول اكتوبر عام 2016 .



وأعلن مجلس محافظة نينوى أن 80 % من مدينة الموصل قد دمرت بالكامل كما نفذت طائرات التحالف الدولي حوالي 20 ألف طلعة جوية قتلت خلالها حوالي خمسة آلاف مسلح من عناصر داعش.