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كييف: طلبت كييف من الاتحاد الأوروبي الجمعة إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروسيا حليفة موسكو في الغزو الذي يشنّه الجيش الروسي على أوكرانيا منذ شهر.

وقالت وزارة البنى التحتية الأوكرانية في بيان "تقترح الوزارة على الاتحاد الأوروبي قطع الروابط البرية والبحرية تماماً مع روسيا وبيلاروس" معتبرة أن هذه "التدابير الضرورية لوقف إمداد الدولة المعتدية بسلع قد تستخدم لأغراض عسكرية".

وحضّت الوزارة الدول الـ27 كذلك على "منع نقل البضائع والأشخاص" إلى روسيا وبيلاروس "عبر أراضي الاتحاد الأوروبي وعبر حدوده" مشيرة إلى أنها "أرسلت طلباً رسمياً في هذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية".

وسيكون إغلاق الحدود بين الاتحاد الأوروبي وروسيا من جهة والكتلة وبيلاروسيا من جهة أخرى، بمثابة تعزيز للقيود التي فرضها الغرب منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني قبل شهر.

وبحسب كييف، فإن ذلك من شأنه أن "يزيد الضغط الاقتصادي" على موسكو ومينسك إذ إن "الشركات الروسية تجد طرقاً للالتفاف" على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.