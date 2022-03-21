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كييف: دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاثنين الصين إلى "لعب دور مهمّ" لإيجاد حلّ للنزاع بين بلاده وروسيا.

وكتب الوزير في تغريدة "منذ عقود، ترتكز العلاقات الأوكرانية الصينية على الاحترام المتبادل والتفاهم. نتشارك موقف بكين حول ضرورة إيجاد حلّ سياسي للحرب على أوكرانيا، وندعو الصين كقوة دولية، إلى لعب دور مهمّ في هذه الجهود".

وسبق أن دعا المسؤول الأوكراني الذي يقود المفاوضات مع روسيا ميخايلو بودولياك الصين الأسبوع الماضي إلى اتخاذ موقف و"إدانة الهمجية الروسية".

بايدن

وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة لمدة ساعتين عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جينبينغ، عارضًا التداعيات التي ستترتب على الصين "في حال قدّمت دعمًا ماديًا إلى روسيا"، بحسب البيت الأبيض.

إلا أن شي أبقى الغموض سائدًا مشيرًا فقط إلى أن النزاعات العسكرية ليست "في مصلحة أحد"، بحسب ما أفاد التلفزيون الصيني.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، امتنع النظام الشيوعي الصيني الذي يتشارك مع روسيا العداء نفسه حيال الولايات المتحدة، عن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى سحب قواته من أوكرانيا.