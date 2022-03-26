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إيلاف من لندن: قالت تقارير إن الحكومة البريطانية احتجزت طائرتين خاصتين مملوكة لأوليغارشيا روسي خاضع لعقوبات إلى أجل غير مسمى.

وكانت الطائرتان النفاثتان المملوكتان لرجل الأعمال الملياردير يوجين شفيدلر قيد التحقيق في مطاري فارنبورو وبيجين هيل البريطانيين لمدة ثلاثة أسابيع.



وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن أصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب ألا "يتمتعوا بالرفاهية" بينما يموت الأبرياء في أوكرانيا.

وكانت تمت معاقبة شيفيدلر بسبب علاقاته مع مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش. وقالت الحكومة إن السيد شفيدلر، الرئيس السابق والمساهم في شركة Evraz PLC العملاقة للصلب التابعة لأبراموفيتش، كان مرتبطًا بشخص يستفيد من الحكومة الروسية أو يدعمها.

وتقول الحكومة البريطانية إن صافي ثروة شيفيدلر يقدر بـ 1.2 مليار جنيه إسترليني، بينما يُعتقد أن قيمة الطائرات المصادرة تصل إلى 60 مليون دولار (45 مليون جنيه إسترليني).

ألعاب فاخرة



وقال شابس في بيان: "تقديم هذه الإجراءات الأخيرة - احتجاز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الطائرات الروسية الخاصة - يظهر أن هذه الحكومة لن تدخر وسعا في حرمان أصدقاء بوتين من ألعابهم الفاخرة."



كما تم احتجاز طائرة هليكوبتر خاصة مملوكة لشركة HeliCo Group LLC الروسية.

وفرضت الدول الغربية التي عارضت غزو الرئيس الروسي لأوكرانيا مجموعة من العقوبات تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي وإلحاق الضرر بمواطنيها الأكثر ثراءً.



وجعلت المملكة المتحدة الطائرات التي يملكها أو يديرها أو يستأجرها الروس - بما في ذلك الطائرات الخاصة - للطيران أو الهبوط في المملكة المتحدة جريمة جنائية.

