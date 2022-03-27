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إيلاف من لندن: بحث وزيرا خارجية العراق والسعودية تعاون بلديهما لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة فيما اكد اقليم كردستان تضامنه مع الرياض ضد اعتداءات الحوثيين.



وبحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في دورته العشرين الحالية مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ.



وأكد الوزير العراقي "إدانة واستنكار العراق للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة ومنشآتها الحيويّة والمدنيَّة، والتي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البتروليَّة التابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات" كما قالت الخارجية العراقية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" اليوم.



وأضافت أن "الوزيرين بحثا التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين" كما ناقشا أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ".



وأشارت الخارجية إلى أن "الجانبين تبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمامهما ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية".

أربيل تؤكد تضامنها مع الرياض



وعلى الصعيد نفسه اكدت رئاسة اقليم كردستان العراق تضامنها مع السعودية لمواجهة الاعتداءات المتكررة للحوثيين التي تهدد امن واستقرار المنطقة.

وقال رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" ان "رئاسة اقليم كردستان تدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت اراضي ومنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية أمس". وأضاف ان رئاسة الاقليم "تؤكد تضامنها التام مع السعودية قيادة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد امن واستقرار المنطقة".



وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أكد الجمعة استهداف محطة أرامكو في مدينة جدة السعودية ومحطة الكهرباء بصامطة بصواريخ انطلقت من مدينة الحديدة اليمنية.

واشار الى ان الصواريخ تسببت في نيران محدودة.. مؤكدا "أنه يحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب . وأضاف أن خزانات المياه بظهران الجنوبية استهدفت بصواريخ انطلقت من مطار صنعاء الدولي وحذر الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وعدم اختبار صبره.



واوضح التحالف أن محطة توزيع النفط، التابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو، في مدينة جدة قد اُستهدفت وهو ما تسبب في اشتعال النيران في خزانين من خزانات الوقود دون أن تحدث إصابات مؤكدا السيطرة على الحريق في منشآت أرامكو.



وبحسب الإعلام السعودي فإن الدفاع الجوي للمملكة تصدى ودمر الصواريخ الباليستية التي أطلقت صوت مدينة جازان الساحلية وسببت حريقا محدودا في محطة توليد الكهرباء فيما أكد التحالف أن قواته الدفاعية اعترضت الصواريخ والمسيرات الحوثية وسقطت أجزاء وقطع منها في بعض الأحياء السكنية دون أي خسائر بشرية.



وقالت وزارة الطاقة السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - عقب الحادث إنها لن تتحمل مسؤولية أي خلل يحدث لإمدادات لأسواق العالمية من النفط بسبب هجمات الحوثي التي تكررت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.