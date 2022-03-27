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الفاتيكان: استنكر البابا فرنسيس الأحد "وحشية" الحرب في أوكرانيا مشيرا إلى أنها عمل "همجيٌّ وتدنيس" للبلاد من قبل روسيا.

وقال الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير الملائكي "لقد مضى أكثر من شهر على بدء غزو أوكرانيا، منذ بداية هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها والتي، مثل أي حرب، تمثل هزيمة لنا جميعًا".

واعتبر "أنَّ الحرب لا تدمر الحاضر فحسب، وإنما مستقبل المجتمع أيضًا. لقد قرأت أن طفلاً من اثنين قد نزح من البلاد منذ بدء الهجوم على أوكرانيا. هذا يعني تدمير المستقبل، والتسبب في صدمات مأساوية في الأصغر والأكثر براءة بيننا. هذه هي وحشية الحرب، عمل همجيٌّ وتدنيس!".

كفى!

وأضاف "أُصلّي من أجل كل مسؤول سياسي لكي يفكر في هذا الأمر، ويلتزم به! ويفهم بالنظر إلى أوكرانيا المعذبة، أن الوضع يزداد سوءًا في كل يوم من أيام الحرب. لذلك أجدد ندائي: كفى".

في الأسابيع الأخيرة، كثف البابا، الذي تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأيضًا مع البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل، الدعوات لاحلال السلام في أوكرانيا، مستنكرًا "المذبحة" التي يتعرض لها هذا البلد حيث "تنهمر الدموع وتزهق الارواح".