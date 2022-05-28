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إيلاف من لندن: يحتفل ملايين الأشخاص البريطانيين في عطلة نهاية الأسبوع باحتفالات يوبيل الملكة البلاتيني التي ستغطي جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وسيتم تنظيم ما يقدر بنحو 16000 حفلة شوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بعد أن وافقت المجالس المحلية على "عدد كبير" من الطلبات المقدمة من السكان الحريصين على الاحتفال بمرور 70 عامًا على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش.



وبعض الأحداث هي حفلات خاصة في الشوارع بينما البعض الآخر، الملقب بغداء اليوبيل الكبير، ووجبة الغداء الكبيرة، مفتوحان للجمهور. وتم التخطيط لآلاف أخرى من حفلات الشوارع المحلية والخاصة في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد.

ستيوارت



وقال بيتر ستيوارت، المدير التنفيذي لمشروع إيدن - Eden Project، إنه "تم التخطيط لمئات الآلاف من حفلات غداء اليوبيل الكبير في الشوارع، وحفلات الشواء والنزهات في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بمرور 70 عامًا على ميلاد جلالة الملكة الرائعة".

وأضاف: "ما بين 10 إلى 12 مليون شخص هو تقدير متواضع من حيث حجم المشاركة، وهذا دليل على روح المجتمع والرغبة في التواصل بين أفراد المجتمع".

موقع اليوبيل الرسمي



ونوه إلى أنه يمكن أيضًا البحث في موقع اليوبيل الرسمي هنا للحصول على تفاصيل حول المزيد من الأحداث. كما أن هناك بعض فعاليات اليوبيل ستقام في عدد من بلدان العالم، ويتعين على الأشخاص الذين يعيشون خارج المملكة المتحدة عدم تفويت الاحتفالات أيضًا.

وإلى ذلك، فإن قمة الاحتفالات ستنطلق في لندن يوم الخميس 2 يونيو، حيث ستقدم فرقة الخيالة الملكية الخاصة Trooping the Colour بمشاركة من 1400 من أفرادها عروضا غير مسبوقة في ذلك المساء، وستضاء منارات عبر لندن.



وفي اليوم التالي ستجتمع العائلة المالكة في كاتدرائية القديس بولس لتقديم خدمة خاصة. ويوم السبت 4 يونيو، سيقدم نجوم مثل أليسيا كيز وديانا روس وأندريا بوتشيلي وكوين عرضًا موسيقيًا رائعًا من ثلاث مراحل لحفل اليوبيل خارج قصر باكنغهام.

وتقام المسابقة الملكية البلاتينية يوم الأحد في العاصمة، وهي تضم "فنون الشوارع والمسرح والموسيقى والسيرك والكرنفال والأزياء".

