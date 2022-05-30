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سوفا: رفضت عشر دول جزرية في المحيط الهادئ مساعي بكين لإبرام اتفاق أمني واسع النطاق مع المنطقة الاثنين، وسط مخاوف من أنه قد يدخل المنطقة في محور بكين.

ولم تنجح المحادثات التي عقدت في فيجي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقادة الدول الجزرية الصغيرة في التوصل إلى اتفاق، في انتكاسة دبلوماسية كبيرة لبكين.

تعرض الصين زيادة أنشطتها بشكل كبير في جنوب الهادئ، وهو أمر يمثل تحديا مباشرا لنفوذ الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في المنطقة الاستراتيجية.

وينص الاتفاق على تدريب الصين أجهزة الشرطة المحلية ويتيح لها التدخل في الأمن الإلكتروني إضافة إلى توسيع العلاقات السياسية وإجراء عمليات مسح بحري حساسة. كما يمنح الاتفاق بكين إمكانية أكبر للوصول إلى الموارد الطبيعية سواء البرية أو البحرية.

في المقابل، ستقدّم بكين مساعدات مالية بملايين الدولارات، وإمكانية إقامة اتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول المحيط الهادئ الجزرية التي يمنحها الاتفاق كذلك إمكانية الوصول إلى السوق الشاسعة للقوة الاقتصادية الصينية التي تعد 1,4 مليار نسمة.

خلف الكواليس، أعرب قادة دول المنطقة عن هواجس حيال العرض.

تحذيرات

وفي رسالة إلى باقي قادة المنطقة، حذّر رئيس ولايات مايكرونيسيا المتحدة ديفيد بانويلو من أن الاتفاق المقترح "مخادع" و"يضمن نفوذا صينيا في الحكم" و"سيطرة اقتصادية" على القطاعات الأهم.

وأما علنا، فجاء رد الفعل أقل حدة إذ أكد القادة أن لا يمكنهم الاتفاق على مقترح بكين بشأن "رؤية التنمية المشتركة" نظرا لغياب التوافق الإقليمي.

وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما بعد الاجتماع "كالعادة، نمنح الأولوية للتوافق"، ما يؤكد على أن التوصل إلى اتفاق واسع بين دول المنطقة سيكون ضروريا قبل التوقيع على أي "اتفاقيات إقليمية جديدة".

وذكرت مصادر بأن بابوا غينيا الجديدة وساموا وولايات مايكرونيسيا المتحدة كانت من بين الدول المتحفظة حيال المقترحات الصينية، إلى جانب بالاو التي تعترف بتايوان علما أنها لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع.

وقال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة سوروي إيو لفرانس برس "نفضل التعامل مع قضايانا الأمنية الخاصة بنا مع الصين"، في مؤشر على القلق السائد حيال اي اتفاق واسع النطاق.

وأقر المسؤولون الصينيون الذين عملوا جاهدين لكسب الدعم للاتفاق خلال جولة وانغ التي تستمر عشرة أيام في المنطقة بأن مساعيهم لم تحقق الهدف المرجو.

وقال السفير الصيني لدى فيجي كيان بو للصحافيين في سوفا "كان هناك دعم عام من الدول العشر.. لكن بالطبع توجد بعض المخاوف بشأن قضايا محددة واتفقنا على أن تتم مناقشة هاتين الوثيقتين لاحقا إلى أن نتوصل إلى اتفاق".

وفي مسعى لحفظ ماء وجهه، أعلن وانغ بن الدول العشر اتفقت على مذكرات تفاهم بشأن مبادرة "حزام وطريق" الصينية للبنى التحتية.

وقال إن الطرفين "سيواصلان النقاشات والمشاورات المعمقة للتوصل إلى مزيد من التوافق على التعاون" وحض الأطراف التي تشعر بقلق حيال نوايا بكين على ألا تكون "قلقة ومتوترة جدا".

ولم ينشر المقترح الصيني كاملا لكن تم تسريبه إلى وسائل إعلام بينها فرانس برس قبيل اجتماع الاثنين.

وأكدت الصين أنها ستنشر وثيقة بشأن موقفها لتوضيح المقترحات علنا في الأسابيع المقبلة.

حذّرت القوى الغربية من الاتفاقيات إذ دعت الخارجية الأميركية دول الهادئ إلى الانتباه من "الاتفاقيات الغامضة والمبهمة والتي تفتقد إلى الشفافية" مع الصين.

وضمّت أستراليا صوتها إلى الولايات المتحدة في دعوة دول جنوب الهادئ للتصدي لمحاولات الصين توسيع نفوذها الأمني في المنطقة، وحذّرت وزيرة خارجيتها الجديدة بيني وونغ من "عواقب" اتفاقيات من هذا النوع.

لكن العديد من دول منطقة الهادئ تسعى في الوقت ذاته للمحافظة على علاقات ودية مع الصين، إذ تحاول الموازنة في علاقاتها بين بكين وواشنطن مع التركيز على التهديد الأكثر إلحاحا بالنسبة إليها وهو تغير المناخ إضافة إلى القضايا الاقتصادية اليومية.

وخلال ظهوره جنبا إلى جنب مع وانغ، ندد باينيماراما بالأطراف المهتمة بـ"تسجيل نقاط سياسية" وهو أمر "لا يعني الأشخاص الذين تغرق مجتمعاتهم في البحار التي يرتفع منسوبها والذين خسروا وظائفهم في ظل الوباء أو من تأثرت عائلاتهم بارتفاع أسعار المواد الأساسية".

وتواجه العديد من جزر الهادئ مخاطر جرّاء ارتفاع منسوب مياه البحار الناجم عن تغيّر المناخ.

وقبيل الاجتماع، بعث الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة مفادها بأن الصين ستكون "شقيقة جيّدة" للمنطقة التي يربطها بها "مصير مشترك"، وفق ما أفادت شبكة "سي سي تي في" للبث.