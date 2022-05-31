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القدس: أعلنت محطة التلفزيون الاسرائيلية "آي 24 نيوز" الثلاثاء عن فتح مكتبين في المغرب لتصبح أول وسيلة إعلام مقرها في اسرائيل تعمل في هذا البلد الذي وقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وقالت المحطة في بيان إن "فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة’’ آي 24 نيوز ’’ في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي: باريس، نيويورك، واشنطن، تل أبيب-يافا، لوس أنجليس ودبي ،والآن الرباط والدار البيضاء".

تبث هذه المحطة التي أطلقها في العام 2013 الملياردير باتريك دراهي الذي يحمل جنسيات المغرب وفرنسا واسرائيل والبرتغال، الأخبار بشكل متواصل بثلاث لغات (الفرنسية والانكليزية والعربية).

وقال رئيس مجلس إدارتها فرانك ملول في البيان "نستجيب لتطلعات الجمهور المغربي عبر فتح استديوين جديدين في البلاد".

وأقام المغرب علاقات مع اسرائيل في 2020 في إطار "اتفاقات ابراهام" التي شكلت عملية تطبيع بين الدولة العبرية ودول عربية بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان البلدان أقاما علاقات دبلوماسية في مطلع التسعينيات قبل أن تقطعها الرباط مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في مطلع الألفية.

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في سبتمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.

وكانت محطة "آي 24 نيوز" وقعت أيضا في ديسمبر 2020 اتفاقا مع شركة أبوظبي للإعلام يتيح "تبادل" محتوى بين رئاستي التحرير في البلدين، اثر اتفاقات التطبيع بين اسرائيل والامارات.