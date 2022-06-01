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إيلاف من لندن: رفض نائب رئيس الوزراء البريطاني، مزاعم أن بوريس جونسون على وشك مواجهة منافسة على القيادة، على الرغم من الدعوات المتزايدة للاستقالة من نواب حزب المحافظين.

وتتزايد التكهنات بأن السيد جونسون قد يواجه قريبًا تصويتًا بحجب الثقة عن انتشار فيروس كوفيد لكسر القواعد في داونينغ ستريت. لكن السيد راب قال إن هذا "وكأن وستمنستر مع نفسه".

ودعا مستشار المعايير في 10 داونينغ ستريت، رئيس الوزراء إلى أن يوضح كيف امتثلت أفعاله للقواعد الوزارية. وقال اللورد جايدت إن جونسون فشل في توضيح سبب عدم مخالفة الغرامة التي فرضها على انتهاك قواعد كوفيد للقواعد التي تحكم سلوك الوزراء، والتي يقولون إنها يجب أن تمتثل للقانون.

وعادة ما يُنظر إلى كسر القانون الوزاري على أنه مسألة استقالة. وفي رد مكتوب، قال جونسون إنه لم يخالف القواعد الوزارية لأنه لم يخالف قوانين كوفيد عن قصد.

نفي



ولم ينف داونينغ ستريت التقارير التي تفيد بأن اللورد جيدت هدد بالاستقالة بسبب تصرفات رئيس الوزراء، والتي قال في تقرير إنها قوضت دوره كمستشار للأخلاقيات. لكن مصادر من رئاسة الحكومة، قالت إن اللورد جيدت لم يكن ينوي تسليم استقالته بسبب الخلاف.

واتهمت نائبة زعيم حزب العمال العمال أنجيلا راينر رئيس الوزراء بتجاهل نصيحة اللورد جيدت، وبراءته من انتهاك القواعد الوزارية في "قاعة المحكمة الخاصة به".

ودعا اثنا عشر نائبا من حزب المحافظين السيد جونسون حتى الآن إلى الاستقالة منذ أن أصدرت موظفة حكومية كبيرة سو جراي تقريرها عن انتهاك قواعد الإغلاق في داونينغ ستريت الأسبوع الماضي.

ساحبو الثقة

وفي المجموع، تم الإعلان عن 28 بدعوات للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء. قدم معظمهم خطابات عدم الثقة برئيس الوزراء، لكن العدد الإجمالي قد يكون أعلى.

وأصر نائب رئيس الوزراء البريطاني، على أنه لن يكون هناك تصويت على زعامة بوريس جونسون الأسبوع المقبل، قائلاً إن ما يجري الحديث عنه في ويستمنستر "فقاعة إثارة".

وقلل دومينيك راب من أهمية أي تهديد لرئاسة جونسون للوزراء حيث وصل عدد نواب حزب المحافظين الذين طالبوه علنًا بالرحيل إلى 41 في أعقاب تقرير سو غراي عن الحفلات التي اخترقت إغلاق كورونا في 10 داونينغ ستريت ومبان حكومية في (وايتهول).

لا جدية



ورد راب على سؤال لقناة (سكاي نيوز) عما إذا كان سيكون هناك تصويت على القيادة الأسبوع المقبل، كما تنبأ زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيغ، بالقول: "لا، أعتقد أنها فقاعة تثار في وستمنستر، بالتصويت على الثقة بقيادة جونسون، ولا أقول انها ليست جادة ومهمة لكننا تعاملنا مع كل تلك القضايا خصوصا حفلات الاغلاق وتبعاتها، ورئيس الوزراء تعامل مع كل تلك القضايا".



وأضاف: "يبدو الأمر وكأن الكثير من التعليقات تثير هذه القضية عندما أتحدث في الواقع إلى النواب وعبر مجلس العموم حول القضايا التي أتقدم بها ... يريدون أن يرونا ندفع جدول الأعمال هذا قدمًا.

وردا على سؤال لـ(بي بي سي) عما إذا كان يعتقد أن جونسون سيقود المحافظين في الانتخابات المقبلة، أجاب راب: "نعم". وأضاف أن فضائح بارتيغيت أثارت "قضايا مهمة" ، لكنه أضاف: "لا أعتقد أن ذلك سينتهي بتحد لقيادة جونسون".

وأضاف راب في حديث لشبكة (سكاي نيوز)، أنه لا يعرف عدد رسائل سحب الثقة بجونسون التي تم إرسالها، لكنه يشك في أن يكون "بهذا الارتفاع".

