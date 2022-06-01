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موسكو: اعلن الانفصاليون الأوكرانيون الموالون لروسيا الأربعاء أنهم حققوا مكاسب تكتيكية من خلال قطع أحد الطريقين المؤديين إلى بلدة افدييفكا التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية قرب معقل المتمردين في دونيتسك.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تركز فيه روسيا وانفصاليوها هجماتهم في منطقة دونباس شرق أوكرانيا التي تشهد معارك ضارية لا سيما في مدينة سيفيرودونيتسك.

قالت "الميليشيا الشعبية" للسلطات الانفصالية في منطقة دونيتسك على تلغرام إن بلدة نوفوسيلوفكا 2 الواقعة على مشارف افدييفكا "تم تحريرها من الاحتلال الأوكراني" و"سيطرت" القوات الانفصالية "على جزء" من الطريق السريع القريب.

ونتيجة لذلك، "قطع الانفصاليون أخيرًا حامية أفدييكا عن أحد خطي إمداد في تصرفها" ويهدفون إلى "تطويق المجموعة الأوكرانية" في هذه المدينة، وفقًا للمصدر نفسه.

لم يتسن على الفور التحقق من هذه الادعاءات من مصدر مستقل.

تقع بلدة افدييفكا التي كان يسكنها قبل الهجوم الروسي 30 ألف نسمة، في ضواحي دونيتسك إحدى "عاصمتي" الانفصاليين الموالين لروسيا، في منطقة حشدت فيها كل من كييف وموسكو قوات كبيرة.

منطقة ساخنة

عندما بدأ الصراع في أوكرانيا في عام 2014 ، احتل الانفصاليون هذه المدينة قبل أن تستعيدها قوات كييف. ونظرًا لقربها من خط الجبهة، ظلت واحدة من النقاط الساخنة حتى بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.

في الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الروسي قصفه على هذه المنطقة لاستسلامها، بينما حددت موسكو لنفسها هدف احتلال دونباس بالكامل بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف في المرحلة الأولى من هجومهل.

الاستيلاء على افدييفكا سيشكل انتصارًا رمزيًا للروس وسيزيد من الخطر على مدينة كراماتورسك الكبرى الواقعة على بعد حوالى 100 كلم إلى الشمال وتسيطر عليها القوات الأوكرانية.