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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في حوادث بالضفة الغربية المحتلة حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته شبه اليومية بعد سلسلة من الهجمات في إسرائيل.

قُتل فلسطينيان بين مساء الأربعاء وصباح الخميس خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

قبل ذلك، قتلت صباح الأربعاء غفران هارون حامد وراسنة برصاص الجنود الاسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إنها دنت من جندي وهي تحمل سكينا بالقرب من مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين في منطقة الخليل في جنوب الضفة الغربية .

في الأسابيع الأخيرة وبعد سلسلة هجمات في إسرائيل، نفذ بعضها فلسطينيون من الضفة الغربية، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية التي احتلها الدولة العبرية في 1967.

وقتل صباح الخميس أيمن محمود محيسن (29 عاما) برصاص الجيش الاسرائيلي "اثناء عدوانه على مخيم الدهيشة في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة" على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وافاد بيان للجيش الإسرائيلي أن الجنود الذين كانوا ينشطون في المخيم لاعتقال فلسطيني يشتبه بضلوعه في أنشطة عدائية قوبلوا بالحجارة وبعبوات ناسفة وبدورهم ردوا بإطلاق النار والذخيرة الحية".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية هو ثالث فلسطيني يقتل في عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية في غضون 24 ساعة.

وهدم الجيش الاسرائيلي ليل الأربعاء الخميس منزل ضياء حمارشة منفذ عملية اطلاق نار في بني براك في أسرائيل اسفرت عن سقوط خمسة قتلى في 27 اذار/مارس الماضي. واعتقل والده.

وقال الجيش إنه خلال هذه العملية "اندلعت اشتباكات واعمال شغب عنيفة" واستهدف الجنود بقنابل حارقة وبالرصاص.

وخلال هذه العملية في بلدة يعبد القريبة من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، قتل فلسطيني وأصيب ستة اخرون، اثنان منهم في حالة حرجة.

وقال كمال ابو الرب نائب محافظ مدينة جنين لوكالة فرانس برس "الجيش الاسرائيلي قام بتفجير المنزل المكون من ثلاث طبقات".

وأكد الجيش "أن جنود حرس الحدود شاركوا مع الجيش في انشطته التي شملت عدة مواقع بالضفة الغربية منها بلدة حوارة والخضر ودورا وقلقيلية".

وفي موجة عنف بدأت في أواخر آذار/مارس، قتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين في هجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث قتل 38 فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع 2022 مقتل 62 فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.