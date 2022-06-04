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كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا السبت مقتل أربعة متطوعين عسكريين أجانب يقاتلون القوات الروسية بعدما أثار غزو هذا البلد موجة من التضامن في دول العالم.

وأعلن "الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا" وهي كتيبة رسمية من المتطوعين، مصرع الرجال الأربعة وهم من ألمانيا وهولندا واستراليا وفرنسا لكن من دون تحديد ظروف الوفاة.

وقال في بيان "فقدنا رفاقنا في السلاح لكن شجاعتهم وذكراهم وإرثهم سيظل مصدر إلهام لنا".

حضر مراسلون من وكالة فرانس برس في خاركيف في 21 أيار/مايو الماضي مراسم دفن الهولندي الذي أورد البيان اسمه رونالد فوغلار. وقال رفاقه إنه قتل قبل عدة أيام بنيران المدفعية.

وأُفيد عن مقتل الاسترالي في أيار/مايو، وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية وفاته.

وذكرت صحيفة تسمانيا ميركوري إن الرجل يدعى مايكل تشارلز أونيل ويبلغ 47 عاما. وذكر تعليق على فيسبوك إنه كان "ينقل الجرحى والمصابين من الخطوط الأمامية".

والجمعة أكدت باريس أن متطوعا فرنسيا قتل في معارك في أوكرانيا عقب تقارير عن مقتله بنيران المدفعية في منطقة خاركيف.

وأُرفق البيان الرسمي السبت بصور للرجال بلباس عسكري حاملين أسلحة خفيفة.

وتقول المنظمة على موقعها الالكتروني إن مواطنين من دول تشمل الدنمارك واسرائيل وبولندا ولاتفيا وكروتيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا انضموا إلى صفوفها.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تشكيل القوة في الأيام الأولى للحرب ثم قالت كييف بعيد إعلانه إنها تلقت قرابة 20 ألف طلب.

ويُعتقد أن النزاع الذي تجاوز مئة يوم، جذب عددا كبيرا من المتطوعين من جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي خاضت حربا وجيزة مع روسيا في 2008.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إنها قتلت "مئات" المقاتلين الأجانب في أوكرانيا منذ بدء غزوها في 24 شباط/فبراير، وأوقفت تدفق المزيد.