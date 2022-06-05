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إيلاف من بيروت: تحدثت الاستخبارات الأميركية عن علاج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا من "سرطان متقدم". وبقدر ما تنبأ جواسيس أميركا بشكل صحيح بحرب روسيا ضد أوكرانيا، لا سبب لعدم تصديق هذا التقييم.

لكن، ما يعنيه مرض بوتين هو أمر آخر. فهذا قد يجعله - أو لا يجعله - أكثر تشددًا وتعصبًا وعنفًا. ربما يموت أو لا يموت قريبًا. قد يجعله مرضه - أو لا يجعله - أقل كفاءة لقيادة بلد بحجم روسيا.

ما يمكن قوله يقينًا هو أن النخب الروسية تعرف أنه مريض وأن صراعًا على السلطة قد اندلع بالفعل أو سيندلع قريبًا. "من يخلف بوتين؟" هو الآن السؤال الذي سيوجه كل تصرفات النخبة واختيار السياسات.

نعلم أن استبدال بوتين مع الحفاظ على النظام الذي بناه سليمًا سيكون صعبًا للغاية. روسيا فاشية، وبوتين هو المحور الذي يبقيها. رحيله، الذي قد يُعتبر الآن وشيكًا، سيخلق أكثر من فراغ في السلطة سيحاول أقرب أصدقائه ملؤه. سيهتز النظام الفاشي من أسسه. ما كان يمكن تصور ألمانيا النازية بدون أدولف هتلر. وهكذا أيضًا، اعتمدت إيطاليا الفاشية على بينيتو موسوليني لتماسكها ووجودها.

صقور وحمائم

أمضى بوتين أكثر من عقدين في تفكيك المؤسسات الديمقراطية الناشئة في روسيا واستبدالها بدكتاتورية شخصية شديدة المركزية استمدت الكثير من شرعيتها من عبادة الشخصية التي أنشأها لنفسه. مثلت هذه العبادة بوتين على أنه تجسيد للنشاط الذكوري. قوته الجسدية بشرت بقوة روسيا. وعلى نفس المنوال، يبدو أن سقوط بوتين ينذر بانحدار روسيا.

سيتعين على رفاقه إما استبدال بوتين بديكتاتور يتمتع بنفس القوة والجاذبية والشعبية - وهو أمر مستحيل على الأرجح نظرًا لعمر هؤلاء الرجال وعدم جاذبيتهم الجسدية - أو محاولة التلاعب بالنظام بطريقة تجعله أكثر قابلية للحكم من رجل أضعف. وهذا أيضًا سيكون صعبًا، لأن نظام بوتين يتكون من مؤسسات متماسكة "تتلاءم" مع منطق الديكتاتورية. سيكون من الصعب استبدال الأجزاء من دون التأثير في نفس الوقت على استقرار الكل.

محتمل أن ينقسم خلفاء بوتين، مثل أنصار لينين وستالين، إلى صقور وحمائم. في الظروف العادية للاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي، سيكون من سيفوز مهزومًا. لكن الظروف في روسيا اليوم ليست طبيعية على الإطلاق. الاقتصاد في حالة من السقوط الحر بفضل العقوبات الغربية. ويكاد يكون من المؤكد أن الحرب ضد أوكرانيا لن تنتهي بانتصار روسي ناجز.

لا انقلابات.. ولكن!

في حالة تساوي الأشياء الأخرى - وبالطبع، لن تكون كذلك أبدًا - فإن هذه الشروط ستفيد الشخص الناعم الراغب في الشروع في بعض الإصلاحات وإنهاء الحرب وإصلاح العلاقات مع الغرب. يعرف رفاق بوتين ذلك وربما يخططون لتحركاتهم التالية وفقًا لذلك. ربما يفهم المتشددون أنه كلما طال بقاء بوتين في السلطة واستمر تدهور الاقتصاد والحرب، كانت فرصهم أسوأ. لم تعد الانقلابات الآن قابلة للتفكير فحسب، بل ربما لا مفر منها – خصوصًا أن مجتمع الاستخبارات الأميركية أكد أيضًا أن بوتين كان هدفًا لمحاولة اغتيال في مارس الماضي.

مع اندلاع صراع على السلطة في الكرملين، ستنخفض حتمًا قدرة موسكو على إدارة عالمها النائي. يمكن للمقاطعات، وخاصة تلك المرتبطة بالدول غير الروسية ذات التاريخ الفخور والموارد الوفيرة، أن تبدأ بسهولة في المناورات من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي. إذا ساءت الأمور حقًا في الكرملين، فستصبح محاولات الاستقلال مرجحة.

مهما كان السيناريو، وبغض النظر عن الفائز في الصراع على السلطة ومدة بقاء بوتين فيها، لا شيء يمكن للغرب فعله لتغيير مسار الأحداث في روسيا. سيكون إغراء دعم بوتين والوضع الراهن قوياً الآن مثل إغراء دعم ميخائيل غورباتشوف ووضعه الراهن عشية انهيار الاتحاد السوفياتي. لكن، كل ما نفعله سيكون له في أحسن الأحوال تأثير ضئيل على التوترات المتولدة داخليًا في روسيا.

كل ما تستطيع الولايات المتحدة فعله بشكل واقعي هو الاستعداد للصراع على السلطة، والاعتراف باحتمال أن تتحول روسيا مكانًا غير مستقر في القريب العاجل.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي