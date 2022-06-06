قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: وصل الى بغداد بشكلٍ مفاجئ الاثنين وزيرا خارجية مصر والاردن لاجراء مباحثات مع نظيرهما العراقي لتنسيق مواقف البلدان الثلاثة من القضايا الاقليمية والدولية.

وأعلن المتحدث بأسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف اليوم عن وصول وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي إلى بغداد. وأشار الى إن الوزيرين وصلا إلى بغداد في زيارة رسمية" .. مبيناً أن "وزير الخارجية فؤاد حسين كان في استقبال الوزيرين لدى وصولها الى مطار بغداد الدولي.

دعم مصري أردني لاستقرار العراق

وقال المتحدث الرسمي العراقي في تصريح صحافي ان الوزراء الثلاثة سبحثون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. مشيراً الى أن الوزيرين المصري والاردني سيلتقيان في وقت لاحق اليوم الرؤساء العراقيين الثلاثة للبلاد برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح صحافي وجود حرص على دورية التنسيق والتشاور بين مصر والأردن والعراق حيال المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية فضلًا عن بحث تعزيز مجمل أُطر التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي ودعمًا لاستقرار العراق وشعبه الشقيق.

البلدان الثلاثة ترتبط بمجلس تنسيق مشترك

يشار الى ان البلدان الثلاثة العراق ومصر والاردن ترتبط بمجلس تنسيق اعلى مشترك عقد ثلاث قمم في القاهرة في آذار مارس عام 2019 وعمان في آب أغسطس عام 2020 ثم في بغداد اواخر حزيران يونيو 2021 بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اضافة الى رئيس الدولة المضيفة مصطفى الكاظمي.



وبحثت قمة بغداد الثلاثية تنفيذ الاتفاقا المعقودة بين البلدان الثلاثة لتطوير علاقاتها في مختلف مجالات التعاون السياسي والامني والاقتصادي والتجاري والاستثماري في إطار آلية التعاون الثلاثي. كما شكلت 8 لجان للنقل والاستثمار والإعمار- وللطاقة والصناعة والمالية والمصرفيةاضافة الى لجنة سياسية وامنية ولجنة للتعليم والشباب واخرى ثقافية واعلامية وزراعية.