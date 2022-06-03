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ايلاف من لندن : أُعلن في بغداد الجمعة عن اسقاط طائرة شراعية في محافظة البصرة الجنوبية المحاذية لايران وهي تحمل مليون حبة مخدرة وهروب قائدها نحو الحدود الشرقية حيث يجري البحث عنه حاليأ.

وقالت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية ان قواتها اسقطت طائرة شراعية في محافظة البصرة (375 كيلومتر جنوب بغداد) وهي "محملة بمليون حبة مخدرة وهروب الطيار الى الشريط الحدودي لـ "دولة جارة" قالت مصادر عراقية انها ايران المسؤولة الاولى عن ادخال المخدرات الى العراق والتي تشترك حدودها مع المحافظة .

وأشارت الاستخبارات في بيان تابعته "ايلاف" الى ان عناصرها "يبذلون الغالي والنفيس ويضعون دمائهم على أكفهم لحماية الوطن لضرب عصابات الجريمة المنظمة من متاجري ومهربي المخدرات".



الطائرة الشراعية المحملة بالحبوب المخدرة لدى اسقاطها الجمعة 3 يونيو 2022 في محافظة البصرة الجنوبية

واضافت انه من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء منطقة جريشان بمحافظة البصرة تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14حرس الحدود وتمشيط المنطقة".

أوضحت انه "عقب إطلاق الناراضطر قائد الطائرة إلى انزالها والهروب باتجاة الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار ولايزال البحث جارعنه".

وأكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية "ضبط حبوب مخدرة في الطائرة تقدر بنحو مليون حبة كان ينوي قائدها ادخالها الى الاراضي العراقية".. مشددة على "قدراتها وإصرارها على الاستمرار بملاحقة المطلوبين والمتهمين وكل من يحاول العبث بمقدرات وأرواح المواطنين" بحسب بيانها.

الكاظمي لمنع دخول المخدرات عبر الحدود الدولية

وبالترافق مع ذلك فقد أكد اللواء يحيى رسول المتحدث العسكري بأسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه بضرورة العمل بحزم علي منع دخول المخدرات من الخارج.. منوها الى ان القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية عملت بشكل كبير في موضوع محاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين كما قال للوكالة العراقية الرسمية في تصريج تابعته "ايلاف".

مليون حبة مخدرة صادرتها السلطات العراقية الجمعة 3 يونيو 2022 كانت تحملها طائرة شراعية تم اسقاطها في محافظة البصرة الجنوبية

وأضاف اللواء رسول أن "الكاظمي شدد على منع تسلل المواد المخدرة من خلال المهربين حيث حققنا عمليات نوعية في إلقاء القبض على تجار المخدرات ،وصادرنا كميات كبيرة من تلك المواد المخدرة".. مؤكدا الاستمرار بتوجيهات الكاظمي في ملاحقة هؤلاء التجار والمتعاطين المروجين .

يشار الى ان الكاظمي وخلال حضوره لمؤتمر موسع للقيادات الأمنية العراقية الاثنين الماضي فقد شدد على الأجهزة الامنية والاستخبارية وقوات حرس الحدود العراقية باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التحديات الامنية التي تواجه البلاد ومنها الإرهاب وتهريب المخدرات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على قيادة قوات حرس الحدود الاستمرار بالجهود المبذولة وتعزيزها لمنع تسلل وتهريب المخدرات من الحدود الدولية ومتابعة ومحاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين لها "للقضاء على هذه الآفة التي باتت تفتك بالنسيج المجتمعي العراقي".