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ايلاف من لندن : صحا العراقيون الخميس على فضيحة تربوية بالاعلان عن تسريب امتحان الرياضيات لمرحلة الثالث المتوسط للثانوية العامة ما دفع لاستنفار السلطات التربوية والامنية والغاء الامتحان.

فقد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بإجراء تحقيق شامل بشأن تسريب الاسئلة الامتحانية لمرحلة المتوسط الاعدادي. كما توعد "بمعاقبة كل شخص او جهة متورطة بتسريب الاسئلة".

وقد نفذ جهاز الامن الوطني اليوم اعتقالات بحق اصحاب مواقع سربوا اسئلة الامتحانات.

مصدر تسريب الاسئلة



وفيما قالت مصادر تعليمية ان وزارة التربية كانت قد وزعت الاسئلة على مديريات التربية في المحافظات قبل اسبوع من موعد الامتحاد فان مصدرا في هيئة النزاهة العراقية العامة قد ابلغ الوكالة العراقية الرسمية أن "لجنة التحقيق المشكلة من قبل الهيئة توصلت في تحقيقاتها الأولية إلى مصدر تسريب الاسئلة وهو مديرية تربية الرصافة الثانية في بغداد حيث ان التحقيقات استندت إلى تتبع الكود الخاص بكل مديرية".



وفي وقت سابق اليوم أعلنت هيئة النزاهة عن تشكيل فريق عمل للتحري والتقصي عن تسريب الأسئلة الوزارية لمادتي اللغة الانكليزية والرياضيات.. موضحة أن "الفريق انتقل إلى وزارة التربية للتحري والاستقصاء عن معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رصدها المركز الإعلامي في الهيئة تفيد بحدوث تسريب الأسئلة الامتحانية الوزارية لمادة اللغة الإنكليزية - الدراسة المتوسطة للعام الدراسي الحالي فضلا عن التحقيق في تسريب الأسئلة الامتحانية لمادة الرياضيات".

التوصل لخيوط



ومن جانبها أعلنت وزارة التربية العراقية الخميس ان تحقيقا شاركت فيه جهات أمنية عليا قد توصل الى خيوط تتعلق بالمتورطين في تسريب الاسئلة .

وقالت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" ان تحقيقات عاجلة قد بدأت منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الخميس داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير".

وأكدت التوصل الى "خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا تسريب اسئلة الرياضيات للثالث متوسط لغايات رخيصة ودنيئة". ووعدت "بعرض الفاعل أمام القضاء لينال جزاءه العادل وإنزال أشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم".

كما وجهت الكتلة الصدرية البرلمانية التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب ألاسئلة.

وتضم اللجنة أعضاء من لجان التربية والنزاهة والتعليم والقانونية للوقوف على ملابسات قضية تسريب اسئلة الامتحانات بهدف الخروج بتوصيات عاجلة بحق المقصرين في وزارة التربية وبكل من يثبت اشتراكه في الأمر.

البرلمان يستجوب وزير التربية



وخلال جلسة عاجلة عقدتها اليوم لجنة التربية البرلمانية فقد أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أن المجلس سيستجوب وزير التربية علي حميد الدليمي واللجنة الدائمة للامتحانات والجهات المعنية مطلع الأسبوع المقبل على خلفية تسريب الاسئلة الامتحانية الوزارية .



وحذرالمسؤول البرلماني في كلمة له خلال مناقشة قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية ان هذا العمل سينتج جيلاً من غير رصيد علمي بعد ان كان العراق من البلدان الرائدة في مجال التربية والتعليم ولكن اليوم للأسف ليس كذلك بسبب الوضع الراهن الذي تمر به البلاد.

وكشف الزاملي ان تسريب الأسئلة يتم بطريق كثيرة.. معتبرا ان قطع الانترنت خلال فترة اجراء الامتحانات لتفادي هذا الأمر ليس حلاً .. مشددا بالقول "سنحاسب المسؤولين عن التسريب".

شكوى قضائية



ومن جهتها اعلنت كتلة "حزب الحراك الجديد" في البرلمان العراقي عن تحريك شكوى قضائية لدى جهاز الادعاء العام ضد وزير التربية ووكلائه ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات ورئيس مركز فحص الدراسة ورؤساء واعضاءاللجان الفرعية والمدراء العامون والفنيون ومدراء امتحانات المحافظات.



وقالت رئيسة الكتلة سروة عبد الواحد في خطاب الشكوى الموجه الى رئيس جهاز الادعاء العام وحصلت "ايلاف" على نسخة منه انه "بعد فضيحة تسريب اسئلة الامتحانات الوزارية التي انكرتها وزارة التربية في البداية ثم اضطرت للاعتراف بها امام انتشار الاسئلة المسربة بشكل واسع قبل ساعات من موعد الامتحانات وحفاظا على مستقبل الجيل الحالي والاجيال اللاحقة ولغرض اجراء التحقيق المستقل العادل ونظرا لفقدان الثقة في وزارة التربية ولجانها التحقيقية ولما يمثله تسريب اسئلة الامتحانات وخاصة الوزارية من نخر في كيان الدولة وتهديد لاسس المجتمع في الصميم ولحجم الاختراق الواضح لهذه الوزارة ابتداء بأعلى هرمها ومفاصلها المختلفة وامتدادا لكل المسؤولين عن اعداد واجراء وادارة الامتحانات نرجو تحريك هذه الشكوى على وجه السرعة ".

تأجيل الامتحان



وفي وقت سابق اليوم وجهت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة خطابا إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا إقليم كوردستان اعلنت فيه تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر.

وأوضحت اللجنة ان سبب التأجيل جاء اثر ثبوت تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون.



وكانت زارة التربية أعلنت الأحد الماضي انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الثالث المتوسط في دورها الاول في محافظات العراق بمشاركة أكثر من نصف مليون طالب.

ومنذ ايام تتداول صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات عن تسريب اسئلة الامتحانات لكن وزارة التربية نفت ذلك متوعدة بمحاسبة الصفحات التي تروج لذلك بشدة داعية الطلبة الى التركيز على المادة العلمية ومتابعة دراستهم والابتعاد عن الاشخاص المخادعين وضعاف النفوس الذين يديرون تلك الصفحات الوهمية ويمارسون النصب والاحتيال ويدّعون امتلاكهم نسخ من الأسئلة لكسب المال الحرام من المواطنين بحسب قولها.