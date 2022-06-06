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موسكو: نددت موسكو الاثنين بإجراءات وصفته بأنها "عدائية" قامت بها عدة دول أوروبية بعدما أجبر وزير الخارجية سيرغي لافروف على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى صربيا جرّاء إغلاق دول مجاورة مجالاتها الجوية أمامه.

وقال الناطق باسم الكرملين إن "أعمالا عدائية كهذه ضد بلدنا يمكنها أن تتسبب بمشاكل معيّنة"، بينما أشار إلى أن موسكو وبلغراد ستحافظان على تواصلهما. بدوره، اعتبر لافروف أن ما حصل "ما كان من الممكن تخيّله". وقال إنه يمثل "حرمان دولة ذات سيادة من حق المضي قدما بسياستها الخارجية".