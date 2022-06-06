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ايلاف من لندن : فيما اعلن العراق الاثنين الاستعداد لتنظيم أسابيع ثقافية خليجية ومصرية فقد شدد الكاظمي على ضورة توثيق التعاون الثقافي والفنّي بين العراق وسوريا باعتبارهما بلدين أساسيين في العمق الحضاري للمنطقة.

وخلال استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم عدداً من الفنانين السوريين المشاركين في فعاليات أسبوع الفيلم السوري الذي تستضيفه بغداد حاليا فقد عبر عن عميق الترحيب بالفنانين المشاركين وبزيارتهم إلى العراق وعدّها ركناً مهماً في توثيق عرى التعاون الثقافي والفنّي بين العراق وسوريا باعتبارهما بلدين أساسيين في العمق الحضاري للمنطقة وشعوبها المتآخية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

ومن بين الحضور الفنانين المعروفين دريد لحام وهالة بيطار وأيمن زيدان والمخرج باسم الخطيب وعدد آخر من الفنانين والمبدعين السوريين في مجال السينما.

وعبر الفنانون عن سعادتهم لتواجدهم في بغداد إلى جانب الفنانين والمثقفين العراقيين وأملهم في المزيد من العمل الفني والثقافي المشترك مع نظرائهم العراقيين "بما يحمل هموم الناس وتطلعات الجمهور إلى رؤية أعمال فنية معبرة ومبدعة" فيما حضر اللقاء وزير الثقافة العراقي حسن ناظم والسفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح.

صالون ثقافي وتكريم للفنان دريد لحام

اليوم الاثنين، أقامت أدارة السينما والمسرح العراقية صالوناً ثقافياً احتفالاً بالدراما السورية، وذلك على هامش "أسبوع الفيلم السوري" المُقام حالياً على مسرح الرشيد في العاصمة بغداد كرّم خلاله وزير الثقافة العراقي حسن ناظم الفنان السوري دريد لحّام عن مجمل أعماله وخاصَّةً المسرحية منها.

في كلمته، قال الفنان دريد لحّام ان "العراق سباق دوماً بمدِّ جسور المحبة والوئام مع أقطار العالم العربي بشكل عام ومع بشكل خاص وبغداد تعني التاريخ والحضارة والتراث".. مشيرا الى انَ "المحبة بين الشعبين العراقي والسوري لم تنقطع يوماً".

الفنان السوري دريد لحام في حفل تكريمه في بغداد الاثنين 6 يونيو 2022

تستمر فعاليات "أسبوع الفيلم السوري" حتى يوم غد الثلاثاء وقد تعاونت دائرة السينما والمسرح العراقية في إقامته مع "المؤسسة العامة للسينما" التابعة لوزارة الثقافة السورية، تحت شعار "من بغداد هنا دمشق".

فعاليات اسبوع السينما السورية في بغداد

في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الاسبوع السوري السبت الماضي فقد أكد وزير الثقافة حسن ناظم عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين داعياً إلى مزيد من العمل المشترك بين المبدعين السوريين والعراقيين من أجل نهضة ثقافية فاعلة ومؤثرة.

وأشاد ناظم في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية "بالدور الطليعي والتنويري لسوريا على جميع الصعد الثقافية مشدداً على أن حكومة بلاده حريصة على الارتقاء بالعلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين نحو الأفضل".

من جهته أكد مدير عام مؤسسة السينما والمسرح السورية مراد شاهين في كلمة له على الدور الفاعل للثقافتين السورية والعراقية في نهضة الأمة العربية.

بعد ذلك تم عرض فيلم (دمشق حلب) للفنانين دريد لحام وباسل الخطيب حيث يتضمن برنامج الأسبوع عرض أفلام (الإفطار الأخير) لعبد اللطيف عبد الحميد و(ذا إنسايد) لـ لبنى البدوي و(فوتوغراف) لـ المهند كلثوم و(مقهى المفاتيح) لـ علي العقباني و(استيقاظ متأخر) لـ بشار عباس و(عنها) لـ رباب مرهج و(جواد) لـ أيهم عرسان و(عم يوجعك شي) لـ حازم زيدان و(اللقطة الأخيرة) لـ القاسم أحمد و(الظهر إلى الجدار) لأوس محمد.

أسابيع ثقافية خليجية ومصرية في بغداد

اليوم، اعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم التحرك لإقامة أسابيع ثقافية خليجية ومصرية في بغداد.

وقال ناظم للوكالة العراقية الرسمية إن "أول الأسابيع الثقافية كانت مع الفن السوري المميز باستضافة نخبة من الفنانين .. منوها الى أن "وزارة الثقافة ماضية باستضافة أسابيع ثقافية وفنية جديدة مع البلدان العربية كجزء من سياسة الوزارة لاستعادة العلاقات الثقافية والفنية مع البلدان العربية".

وأشار إلى أن "هناك تخطيطاً لإقامة أسبوع ثقافي سعودي وآخر إماراتي وهناك مقترح مع أشقائنا المصريين لاستضافتهم لإقامة أسبوع ثقافي وفني وآثاري".

وحول إقامة أسابيع ثقافية عراقية في البلدان العربية أوضح ناظم أنه "خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب في الإمارات العربية المتحدة مؤخرا كان هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة تبادل الاسابيع الثقافية ولذلك سيكون للمثقفين والفنانين العراقيين حضور قوي في بلدان عربية قريبا".