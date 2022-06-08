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نيويورك: رفع المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين الثلاثاء دعوى أمام محكمة في نيويورك على مجموعة "فيات كرايسلر" الأميركية لصناعة السيارات التي اندمجت ضمن مجموعة "ستيلانتيس"، يطالبها فيها بتعويض عطل وضرر قدره خمسة ملايين دولار عن حادث تعرض له عام 2019 في سيارة "جيب".

وأكدت "ستيلانتيس" في تعليق أرسلته إلى وكالة فرانس برس أنها تعتزم "الدفاع بشدة" عن منتجها "ضد هذه المزاعم".

وأفاد واينستين الذي صدر عام 2020 حكم بحبسه 23 عاماً في قضية اعتداء جنسي عام 2006 واغتصاب عام 2013، بأنه كان يقود سيارة "جيب" معارة من شركة "كرايسلر" في 17 آب/أغسطس 2019، فحاول تجنب الاصطدام بغزال لكنّ مكابح السيارة لم تعمل بطريقة سليمة.

وأدى ذلك إلى انقلاب السيارة مما تسبب بإلحاق "إصابات كارثية ومعيقة بشكل دائم، فضلاً عن آلام ومعاناة كبيرة ودائمة" بواينستين الذي كان يضع حزام الأمان بشكل صحيح، على ما جاء في نص الدعوى التي أرسلها محاموه إلى وكالة فرانس برس.

وأشار المحامون إلى أن عملية جراحية أجريت لواينستين في الظهر في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بعد حادث السيارة، وبدا ضعيفاً جسدياً أثناء محاكمته، وكان يستعين بجهاز المشي في معظم تنقلاته.

ووجّه واينستين أربع تهم إلى مجموعة "فيات كرايسلر" هي وجود عيوب في المنتج وإهمال الشركة المصنعة ومخالفة الكفالة وإهمال المالك.

ويمضي الرجل البالغ 70 عاماً عقوبة بالسجن حالياً في أحد سجون كاليفورنيا حيث ينتظر محاكمة جديدة بتهمة الاعتداء الجنسي على خمس نساء.