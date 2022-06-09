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إيلاف من الرباط: أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر،روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، الأربعاء بالرباط، عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالداخلة.

وستكون القنصلية المزمع افتتاحها قريبا في الداخلة هي ال 26 من نوعها في الصحراء المغربية .

وجاء في بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مشاركتهما في أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية أن روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، أعلن أيضا عن فتح وشيك لسفارة دائمة بالرباط.

من جهته، يضيف البيان المشترك، أعرب بوريطة عن شكره لجمهورية الرأس الأخضر نظير دعمها لمغربية الصحراء، مذكرا بالمشاركة الجديرة بالثناء لجمهورية الرأس الأخضر، على مستوى سفيرها بداكار، في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء، المنعقد في مراكش في 25 مارس 2019.



