إيلاف من باريس: كم يبلغ طول قامة الرئيس الصيني شي جين بينغ؟ قد لا نتخيل أن هذا السؤال تكتبه آلاف الأنامل الأوروبية عبر محرك البحث غوغل في اللحظة الراهنة، تزامنا مع زياة الرئيس الصيني لأوروبا في الوقت الحالي، حيث يتواجد في فرنسا الإثنين.

وكان الدافع وراء "التساؤل الفضولي" أن الشعب الصيني بصفة عامة لا يتمتع بطول القامة، حيث يبلغ متوسط طول قامة الرجال في الصين وفقاً للعديد من المصادر 169 سم، كما أن ظهور شي جين بينغ أطول بصورة ملحوظة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (متوسط طول قامة الرجال في فرنسا 175 سم)، كان محركاً للفضول الأوروبي للبحث عن طول قامة الزعيم الصيني.

وبعد البحث والتدقيق اتضح أن للأمر بعد جدلي، فقد حاولت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير سابق لها، التقصي عن حقيقة طول قامة الرئيس الصيني، ووفقاً لما هو مذكور في مصادر عدة، وعلى رأسها ويكيبيديا فإن طول قامة شي جين بينغ المعلن يبلغ 180 سم.

هل حقاً 180 سم؟

المعلومة السابقة لم يكن ممكناً تصديقها دون نقاش أو تدقيق، حيث أشار تقرير سابق لـ "بي بي سي" أن أحد أهم الأسئلة التي تمت كتابتها على غوغل في المملكة المتحدة في بداية زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أعوام كان: "كم يبلغ طول شي جين بينغ؟" يبدو أنه طويل القامة مقارنة ببعض أسلافه، من رؤساء الصين، وبمقارنة طول قامته مع المتوسط الشائع في الصين، ولكن هل يمكننا أن نكون أكثر دقة؟

وفقاً لموسوعة ويكيبيديا، وفي فقراتها عن شي جين بينغ فإن طول قامته يبلغ 180 سم (5 قدم 11 بوصة)، لكن لا يمكننا أن نأخذها على محمل الجد.

الطريقة الأكثر دقة لتحديد طول شي جين بينغ هي قياسه، ولكن بالطبع هذا ليس ممكناً، ومن ثم فالطريقة الأفضل هي دراسة الأدلة الفوتوغرافية.

الأدلة الفوتوغرافية

ماذا تعني الأدلة الفوتوغرافية؟ رجال الدولة يظهرون في الكثير من الصور مع رجال دولة من دول وجنسيات مختلفة، ومن ثم يمكن المقارنة بالرؤية المجردة، وبعد التدقيق ورؤية العديد من الصور للرئيس الصيني مع كثير من الشخصيات العالمية، فمن المرجح أن طول قامته لا يتجاوز 178 سم (5 أقدام و10 بوصات).

أحد الأدلة الأخرى هو أن شي يُقال عنه في كثير من الأحيان إنه أطول زعيم صيني منذ ماو. إذن كم كان طول الرئيس ماو؟ حسناً، لقد كان أقصر قليلاً من ريتشارد نيكسون، وفقاً للصور التي جمعتهما.