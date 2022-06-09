قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ايلاف من لندن : أثار استهداف مبنة للقنصلية الاميركية بمدينة اربيل العراقية الشمالية بطائرة مسيرة ملغومة غضبا أمميا وعراقيا الخميس ودعوات لمواجهة تكريس الفوضى وضرب مفاهم الدولة بينما طالبت الامم المتحدة بمحاسبة الجناة.

فقد دعت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" الى محاسبة الجناة الذين يقفون وراء استهداف أربيل. وقالت في تغريدة لها على تويتر تابعتها "ايلاف" ان طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل - بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين.

ووصفت هذا العمل بأنه "عملٌ طائش آخر".. منوهة الى انه "كما قلنا سابقاً فان العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء .. مشددة على ضرورة "تأكيد سلطة الدولة باعتياره أمر أساسي".

وأعتبرت البعثة الاممية انه "إذا كان الجناة معروفين "ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم".

استهداف مجمع القنصلية الاميركية

وكان مجمع قيد الانشاء للقنصلية الأميريكية في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي قد تعرض إلى استهداف من قبل طائرة مسيرة ملغومة سقطت مساء الاربعاء على الطريق الرئيسي بين مصيف صلاح الدين والمدينة ما ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين بجروح والحاق اضرار بعدد من السيارات.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت ليل الاربعاء على الطريق الرئيس بين مدينة أربيل ومصيف صلاح الدين ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح وإلحاق أضرار مادية بمطعم وعدد من السيارات.

دعوات لمواجهة تكريس الفوضى

وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاعتداء بأنه يؤكد إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.

وقال الكاظمي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل مساء الأربعاء بطائرة مسيرة يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".

وشدد الكاظمي على رفض حكومته "كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة".. مؤكدا انها ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار .

من جانبه أكد رئيس وزراء إلاقليم "على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن".

وشهد الاتصال تأكيدًا على أن "الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل وخلط الأوراق ونشر الفوضى".

محاولات تقويض الامن والاستقرار

من جهته، شدد الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة له على تويتر تابعتها "ايلاف"على ضرورة ترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين على القانون.

وأعتبر صالح الاعتداء عمل إجرامي مدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.. داعيا الى الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار.

وأكد انه لا بد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الامنية ضد الخارجين عن القانون .



بدء التحقيق

وفي تصريحات للصحافيين قال وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد إنه على اتصال مع الحكومة الاتحادية في بغداد لمعرفة مصدر الهجوم الذي استهدف مدينة اربيل .

أضاف احمد في تصريحات ادلى بها خلال زيارته المصابين جراء الهجوم في احدى مستشفيات اربيل ونقلها الاعلام الكردي "للاسف الجماعات الخارجة عن القانون مثل العديد من المرات السابقة تستهدف اربيل مرة اخرى بطائرة مسيرة مفخخة حيث نجم عن الانفجار اصابة ثلاثة اشخاص اصابة احدهم خطيرة .

وأشار الوزير الى أن "المؤسسات الامنية بدأت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".. موضحاً "نحن على اتصال مع الحكومة الاتحادية لمعرفة مصدر الهجوم والعمل على عدم تكرارها".

واشنطن تلقت تقارير عن هجوم محتمل

مساء الاربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية انها تلقت تقارير في وقت سابق عن هجوم محتمل بطائرة مسيرة في أربيل فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف حتى الآن.

وفي الشهر الماضي قصفت مدفعية الحرس الثوري الإيراني منطقة في شمال أربيل مستهدفة ما وصفتها طهران بقواعد إرهابيين.

وفي مارس الماضي، هاجم الحرس الثوري أربيل بعشرات الصواريخ الباليستية في هجوم لم يسبق له مثيل على أربيل قال الحرس انه استهدف مركزا للموساد الاسرائيلي لكنه تبين ان مجمعا سكنيا مدنيا هو الذي تعرض للهجوم فيما فشلت السلطات الايرانية في تقديم اي ادلة يؤكد صحة ادعائها.

كما استهدفت عن ثلاث هجمات أخرى مصافي النفط في أربيل منذ هجوم آذار لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنها .