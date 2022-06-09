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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قُتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مدينة حلحول جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وأشار البيان إلى "استشهاد محمود فايز أبو عيهور (27 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول".

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أنه "يتحقق" من الحادثة.

وقال الجيش في بيان لاحق إن قواته نفذت "أنشطة استباقية لمكافحة الإرهاب ولمصادرة أموال في حلحول".

وأشار البيان إلى مصادرة أكثر من "مليون و100 ألف شيكل (نحو 329 ألف دولار أميركي) يشتبه بأنها مخصصة لأنشطة إرهابية" من "مخزن يشتبه في أنه بؤرة لاستخدام أموال (حركة) حماس الإرهابية"، لافتا الى إغلاق المخزن.

وأضاف البيان أن الجنود ردوا على إلقاء عشرات الفلسطينيين "عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وحجارة على الجنود ... بوسائل تفريق المشاغبين بالذخيرة الحية وتم تحديد إصابة".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب قتل بعدما "اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي".

من جانبها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها مع "سبع إصابات في حلحول" بينها "أربع بالرصاص الحي".

موجة عنف

وفي موجة عنف بدأت في أواخر آذار/مارس، قتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين في هجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث قتل 40 فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع 2022 مقتل 63 فلسطينيا وفلسطينية على الأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة.