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اسطنبول: قُتل ثمانية أشخاص وأُصيب عشرة آخرون بجروح السبت في غرب تركيا عندما اصطدمت شاحنة لنقل المياه بحافلة صغيرة كانت تقلّ ضيوف حفل زفاف، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وكان ركّاب الحافلة الصغيرة التي انطلقت من دورسونبي (غرب تركيا) متوجهين إلى عرس في بالق أسير التي تبعد حوالى ثمانين كيلومترًا، حين اصطدمت المركبتان، بحسب وكالة ديميرورين الخاصة للأنباء.