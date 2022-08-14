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مكسيكو: أعلنت السلطات المكسيكية السبت أنها أوقفت 164 عناصرا في "خلية إجرامية" في مدينة أوروابان في ولاية ميتشواكان في غرب البلاد وضبطت نحو 200 قطعة سلاح.

وجاء في تغريدة لمكتب الأمن العام في ميتشواكان "أوقفنا 164 شخصا وضبطنا 142 بندقية و44 سلاحا يدويا و28 سيارة إحداها مصفّحة".

وأفادت تقارير إعلامية مكسيكية بأن الموقوفين ينتمون إلى جماعة "دفاع ذاتي" كانت قد قطعت طريقا سريعا للمطالبة بالإفراج عن عدد من عناصرها كانوا قد أوقفوا مؤخرا.

وتشهد ولاية ميتشواكان الواقعة على سواحل المحيط الهادئ موجة أعمال عنف بين جماعات متنافسة تنشط في الإتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة المخالفة للقانون.