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مدريد: أعلنت السلطات المحلية في منطقة أراغون في شمال إسبانيا ان حريقا أتى على آلاف الهكتارات الأحد ما تسبب في إجلاء 1500 شخص على الأقل.

واندلعت النيران السبت في أنون وامتدت الاحد على مساحة خمسين كلم. وأفادت طواقم الاسعاف وكالة فرانس برس أن المساحة "تقدر ما بين 8 و10 آلاف" هكتار وان الرقعة المحترقة بداخلها تقدر "بالآلاف".

واكد رئيس المنطقة خافيير لامبان للصحافيين إن "التمدد السريع" للنيران كان بسبب الرياح وأن الوضع "حرج".

وأعلنت الحكومة المحلية أن 1500 شخص على الأقل تم اجلاؤهم من هذه المنطقة الريفية والتي تضم محمية طبيعية في منطقة سرقسطة.

ويواصل حوالى 300 عنصر اطفاء اخماد الحريق مدعومين بمروحيات.

وتسبب 388 حريقا منذ مطلع العام في إتلاف نحو 262 الف هكتار في إسبانيا، وفقا لاحصائيات رسمية.

وهذه الحصيلة هي الأفدح في دول الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام والأكبر في اسبانيا منذ العام 2000.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة غير العادي بإسبانيا في الحرائق، علما ان البلاد شهدت ثلاث موجات من القيظ في فترة لا تتجاوز شهرين.

ويقدر خبراء أن تكرار موجات الحر هو نتيجة للاحتباس الحراري الذي يزيد في كل مرة من تواترها واشتدادها.