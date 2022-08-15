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بيروت: أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الإثنين رده على هجوم بطائرات من دون طيار استهدف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا.

وقال التحالف، الذي أنشئ لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، في بيان إن قواته "ردّت ... على هجوم شنته عدة مركبات جوية بدون طيار في محيط ثكنة التنف" عند حوالى الساعة السادسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن قواته اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار، كما "تم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل معارض مدعوم أميركياً وينشط في منطقة التنف.

وأكد البيان أن "لم تنجح المحاولات الأخرى لهجمات المركبات بدون طيار أحادية الاتجاه".

وأدان قائد قوة المهام المشتركة في التحالف اللواء جون برينان، "العمل العدائي".

ولم يوجه التحالف اتهامات لأي جهة.

طائرات مسيّرة

وقد أحبط التحالف في مرات سابقة هجمات، بينها بطائرات مسيرة، على قاعدة التنف، التي أنشئت في العام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد-دمشق.

وبالإضافة إلى قاعدة التنف، تنتشر قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في قواعد عدة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا.