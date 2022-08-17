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إيلاف من لندن: فيما يباشر القادة العراقيون الأربعاء حوارات لحل الأزمة السياسية في بلدهم بدعوة من الكاظمي فقد اتهم الصدر قوى الإطار الشيعي بالضحك على الذقون محاججاً في مشروعية تظاهرات اي من الطرفين.

وفنّد صالح محمد العراقي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم قول قوى الإطار الشيعي الموالية لإيران بأن تظاهرات التيار غير شرعية إنما هي ضد مجلس النواب.. قائلاً أن التظاهرات هي لعجزه عن سن القوانين وعدم قدرته في المضي بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة رغم مرور أكثر من 300 على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في البلاد.

وقال العراقي في تغريدة على تويتر تابعتها "إيلاف" "الإطاريون يقولون أن المظاهرات الحالية للتيار غير ديمقراطية لكن مظاهراتهم السابقة ضد ادعاءات تزوير الانتخابات أيضاً غير ديمقراطية.



تغريدة المتحدث باسم الصدر الأربعاء 17 أغسطس مهاجماً قوى الإطار الشيعي الموالية لإيران (تويتر)

برلمان معطل

ورداً على قول الإطاريين أن مظاهرات التيار غير دستورية لأنها عطلت البرلمان أحد أهم صروح التشريع في البلاد أشار الصدر الى أنها "ضدّ (برلمان مُعَطّل) لا يستطيع سنّ قوانين خدمية ولم يفِ بقَسَمِه بخدمة شعبه ولم يراعِ المهل الدستورية لتشكيل الحكومة".. متسائلاً "بل لو لم تك المظاهرات الحالية موجودة أمام مجلس النواب، فهل يا ترى إستطاع الإطار تشكيل حكومة مع احتدام الخلافات الإطارية مع كل الكتل الأخرى برمّتها وبلا إستثناء حتى بعض المستقلّين دون المستغلّين؟".

وأشار الى أنه حتى لو استطاع الإطار تشكيل حكومة فهل سيطيع المرجعية بعدم إرجاع الوجوه القديمة المجربة والتي لم تفلح طوال ما يقرب 20 عاماً أم هل ستتوافقون مع من نعتموهم سابق بالتطبيغيين والإماراتيين والأميركيين والبريطانيين؟".

ورفض وزير الصدر أقاويل الإطار بأن "مظاهراتهم لدعم الدولة لذا فهي دستورية.. أما مظاهرات الاصلاح الصدرية فإنها ضدّ الدولة والبرلمان والقضاء فهي ليست دستورية"..

محاولة اغتيال رئيس الوزراء

وأضاف وزير الصدر "إنهم يقولون أن مظاهراتهم لدعم الدولة لذا فهي دستورية.. أما مظاهرات الإصلاح فإنها ضدّ الدولة والبرلمان والقضاء فهي ليست دستورية، نقول: أنتم ضدّ رئاسة الوزراء الحالية ولعلها ضد رئيس الجمهورية تبعاً باعتبارهما قد انتهت ولايتهما.. وقد كنتم ضدّ البرلمان لأنكم لم تحصلوا إلا على بضع كراسي وادّعيتم التزوير، فأي دولة تدعمون؟!! وخصوصاً إننا وإن اختلفنا مع القضاء إلا إن خلافنا سلمي ولم نخل باحترامه".

وتابع "يقولون: مظاهراتكم غير حضارية لوجود الأبقار والسمك والنعام وما شاكل ذلك، نقول: نعم، لكن لو قارنّاها مع: (الطائرة المسيّرة) على منزل رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) مثلاً وبعد تهديد مباشر وتوعّد صريح من (ابو رگيبه) فأيهما أقلّ سوءا؟!.

أي دولة؟

وزاد المتحدث باسم الصد قائلاً "عموماً أي دولة تدافعون عنها وعراقنا بلا كهرباء ولا خدمات ولا أمن ولا إستقرار ولا سيادة ولا موازنة وبجيش لا يحترمه سبايكر مان (المالكي) وبحـشدٍ يصفه بالجبان وبمرجعية أقفلت الأبواب بوجوه جميع السياسيين؟، أي دولة والحبوب والمخدرات ملئت العراق والسلاح المنفلت بيد من هبّ ودبّ؟ وأي دولة وأموال الدولة منهوبة والفاسـدون والسراق يلعبون ويمرحون؟، وأي دولة ومياه الرافدين قد جفّت وأهالي القرى قد نزحوا والجرائم تتزايد يوماً بعد يوم والعراق في عزلة بسبب أفعالكم وفسادكم؟ فكفاكم ضحكاً على الذقون".

وكان الصدر قرر أمس تأجيل تظاهرة أنصاره المليونية المقررة السبت لمنع أي احتكاك مع متظاهري الإطار فيما يتواصل الاعتصام داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

يشار الى أن العراق يعاني قرابة العام شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حيث لم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة وسط مخاوف من تفجر الأزمة عنفاً بين الفرقاء السياسيين.