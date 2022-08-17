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إيلاف من لندن: بينما نفى وزير بريطاني أن الحكومة "اختفت" في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ظهرت صور لرئيس الوزراء بوريس جونسون وهو يستمتع بإجازته الخارجية الثانية في الصيف.

وقال وزير الخزانة ناظم زهاوي في رده على أسئلة الصحافيين ما كان رئيس الوزراء غائبًا "في وقت الطوارئ الوطنية": لا أتفق مع ذلك، ولا أعترف بذلك".

وأضاف أن مسؤولي وزارته "يعملون ليلا ونهارا" للتأكد من أن الخيارات المتاحة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة "مطروحة على طاولة رئيس الوزراء القادم".

وقال الزهاوي مؤكدا وعوده للمواطنين لمواجه ارتفاع تكاليف المعيشة: "إذا لم أحصل على 400 جنيه إسترليني في الشهرين المقبلين لتقليل فواتير الطاقة هذه - في بريطانيا العظمى، ولكن أيضًا ما يعادله في أيرلندا الشمالية - كنت سأفشل هؤلاء الأشخاص".

وتابع: "إذا لم أتأكد من أنك إذا كنت متقاعدًا، [ستحصل] على 300 جنيه إسترليني إضافي في الأشهر القليلة المقبلة، كنت سأفشل. "إذا لم أتأكد من حصولك على 150 جنيهًا إسترلينيًا إذا كنت معاقًا، كنت سأفشل".

وشدد وزير الخزانة قائلا: "لذلك نحن نعمل ليلًا ونهارًا للتأكد من أننا ننجز ذلك ولدينا جميع الخيارات لرئيس الوزراء القادم لمزيد من المساعدة للأسر التي تعاني بالفعل وللشركات الصغيرة."

ارتفاع فواتر الطاقة

توقع المحللون أن ترتفع فواتير الطاقة النموذجية إلى ما يقرب من 3500 جنيه إسترليني في أكتوبر وأكثر من 4200 جنيه إسترليني في يناير.

واقترح تقرير أن تكلف الفواتير أكثر من شهرين من متوسط الأجور العام المقبل ما لم تتدخل الحكومة.

وكان 10 داونينغ ستريت، أكد يوم الإثنين الماضي أنه من غير المتوقع أن يشارك بوريس جونسون في أي ارتباطات هذا الأسبوع لأنه يستمتع بإجازته الصيفية الثانية في الخارج في أقل من شهر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شوهد جونسون في اليونان بينما تكافح الأسر في المملكة المتحدة للتأثير المتزايد لأزمة تكلفة المعيشة.

وأخذ رئيس الوزراء عطلة في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من التحذيرات من حدوث مزيد من التضخم وخطر حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام.

لا اجتماعات

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين إن رئيس الوزراء "في إجازة هذا الأسبوع" وأنه لا يقوم بعمل يومي ويمكن لنائب رئيس الوزراء دومينيك راب أن ينوب عنه في أي اجتماعات، لكن لم يتم تحديد أي اجتماعات في الوقت الحالي.

وأضافت المتحدث أن جونسون "سيتم الاتصال به" و "سيبقى على اطلاع بأي قضايا عاجلة". وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أيضًا أن جونسون يدفع ثمن رحلته لكنه رفض القول ما إذا كان دافع الضرائب يمول تأمينه.

وبسؤاله عن سبب عدم تمكن جونسون من الانتظار حتى تعيين خليفته في 5 سبتمبر قبل السفر إلى الخارج، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل ذلك لكنه قال إن "نشاط الحكومة مستمر".

وقال للصحفيين "لا يمكنني اتخاذ القرار بشأن المواعيد لكنه في إجازة هذا الأسبوع. سيعود في نهاية هذا الأسبوع."، وأشار إلى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة أصدرنا عددًا من الإعلانات المهمة وسنواصل القيام بذلك في الأيام المقبلة."