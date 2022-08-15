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إيلاف من لندن: أكد داونينغ ستريت أنه من غير المتوقع أن يشارك بوريس جونسون في أي ارتباطات هذا الأسبوع حيث يقضي عطلة صيفية خارجية ثانية في أقل من شهر.

وقالت تقارير إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، شوهد رئيس الوزراء المنصرف في اليونان بينما تكافح الأسر في المملكة المتحدة للتأثير المتزايد لأزمة تكلفة المعيشة.

وأمضى رئيس الوزراء عطلة في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من التحذيرات من حدوث مزيد من التضخم وخطر حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين أن رئيس الوزراء "في إجازة هذا الأسبوع" وأنه لا يقوم بعمل يومي.

ويمكن لنائب رئيس الوزراء دومينيك راب أن ينوب عنه في أي اجتماعات، كما قال المتحدث، لكن لا يوجد أي اجتماعات مقررة حاليًا.

قضايا عاجلة

وأضافت المتحدث أن جونسون "سيتم الاتصال به" و "سيبقى على اطلاع بأي قضايا عاجلة". وأضافوا أن رئيس الوزراء سيتخذ قرارات بشأن الأمن القومي إذا لزم الأمر وسيتخذ قرارات عاجلة إذا لزم الأمر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أيضًا أن جونسون يدفع ثمن رحلته من جيبه الخاص، لكنه رفض القول ما إذا كان دافع الضرائب يمول تأمينه.

وبسؤاله عن سبب عدم تمكن جونسون من الانتظار حتى تعيين خليفته في 5 سبتمبر قبل السفر إلى الخارج، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل ذلك لكنه قال إن "نشاط الحكومة مستمر".

وقال للصحفيين "لا يمكنني اتخاذ القرار بشأن المواعيد لكنه في إجازة هذا الأسبوع. سيعود في نهاية هذا الأسبوع." وأضاف: "خلال الأسابيع الأخيرة، أصدرنا عددًا من الإعلانات المهمة وسنواصل القيام بذلك في الأيام المقبلة."

عربات إزالة

ويأتي الحديث عن إجازة جونسون، في الوقت الذي تم فيخ رصد عربات الإزالة خارج مبنى 10 داونينغ ستريت، حيث شوهدت مركبات الإزالة قبل رحيل بوريس جونسون المخطط له في سبتمبر.

وذكرت صحيفة (تايمز) أن جونسون يقضي عطلة لمدة أسبوع في البلاد، حيث رصده السكان المحليون وهو يتسوق مع زوجته كاري جونسون في سوبر ماركت في نيا ماكري، وهي بلدة تقع شرق أثينا.

في وقت سابق يوم الإثنين، دافع الوزير السابق براندون لويس عن رحلة جونسون. وقال لإذاعة LBC: "من المحتمل أنه في الأسبوع الثاني من إجازته في العام الماضي أو نحو ذلك، بالتأكيد هذا العام".

وتابع: "لذلك عندما يكون شخص ما بعيدًا، سواء كان وزيرًا للخارجية أو ناهيك عن رئيس الوزراء، فسيواصلون العمل".

وتوقع المحللون أن ترتفع فواتير الطاقة النموذجية إلى ما يقرب من 3500 جنيه إسترليني في أكتوبر وأكثر من 4200 جنيه إسترليني في يناير.

واقترح تقرير أن تكلف الفواتير أكثر من شهرين من متوسط الأجور العام المقبل ما لم تتدخل الحكومة.

وفي الأخير، استبعد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء مرة أخرى أي تدخل حكومي آخر لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة حتى يتم تعيين خليفة جونسون في أوائل سبتمبر.