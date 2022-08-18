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واشنطن: نُفذ حكم الإعدام في تكساس الأربعاء بحق محكوم مدان بقتل وكيلة عقارية، على ما أعلنت السلطات المحلية، في ثاني حُكم من نوعه يُنفذ في الولاية هذا العام.

ودين كوسول شانتاكومان البالغ 41 عاما، بقتل ساره ووكر (40 عاما) إثر ضربها وطعنها في منزل مستخدم للعروض العقارية سنة 2006.

ودأب شانتاكومان على نفي التهمة الموجهة إليه رغم العثور على عينات من حمضه النووي تحت أظافر الضحية، وشهادات لأشخاص قالوا إنهم رأوه في مسرح الجريمة.

وتوجه شانتاكومان في كلماته الأخيرة إلى أسرة الضحية قائلاً "إلى أسرة ووكر، آمل أن يريح موتي نفوسكم".

وكان شانتاكومان طعن مرات عدة بالحكم الصادر في حقه، قائلا إن الأدلة المستخدمة ضده غير علمية، لكن محكمة استئناف حكمت بأن هذه الأدلة تكفي لإنفاذ حكم الإعدام.

ونفذت تكساس، الولاية الجنوبية المحافظة الكبرى التي تنزل أكبر عدد من أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، هذه العقوبة القصوى في حق ثلاثة مدانين سنة 2021، وتعتزم إعدام ثلاثة آخرين في 2022، وفق موقع وزارة العدل الجنائي في تكساس.