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بوغوتا: أعلنت "وكالة التعدين الوطنية"، وهي هيئة حكومية، صباح الخميس أنه تم إسعاف العمال التسعة الذين علقوا الاربعاء في منجم غير قانوني للفحم الحجري بوسط كولومبيا بعد انهيار أرضي.

وكتبت الهيئة العامة المسؤولة عن عمليات الإغاثة على حسابها على تويتر ان "العمال التسعة الذين علقوا في منجم ال بوسكي الواقع في لنغوازاك بمقاطعة كونديناماركا على قيد الحياة وبصحة جيدة".

تمكن المسعفون من الاتصال بهم في وقت متأخر من الأربعاء وتزويدهم بالهواء.

وفي 2021 سجّلت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، مصرع 148 شخصاً في حوادث مناجم.

ويشكّل قطاعا البترول والتعدين المصدرين الرئيسييان لواردات الخزينة من الصادرات.

في المكسيك، انقطعت أخبار 10 عمال مناجم منذ أسبوعين، احتجزوا في منجم شمال البلاد غمرته المياه فجأة بعد أعمال التنقيب.