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موسكو: لقي 16 شخصا حتفهم الأحد إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنتين في منطقة أوليانوفسك شرق العاصمة موسكو، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود أن شاحنة خرجت عن مسارها واصطدمت بحافلة صغيرة كانت تسير في الاتجاه المعاكس بالقرب من بلدة نيكولاييفكا صدمتها أيضا شاحنة أخرى من الخلف وقت الحادث.

وأظهرت صور نشرتها قناة "رين تي في" الروسية الحافلة الصغيرة وقد سحقتها الشاحنتان بشكل شبه كامل.

وأودى الحادث بـ16 شخصا، "14 منهم من قرغيزستان واثنان من روسيا"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الإعلامية الرسمية عن ناطق باسم خدمة الإسعاف.

وأكّدت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان مصرع 14 من مواطنيها في الحادث المأسوي.

جرحى

ونقل ثلاثة أشخاص آخرين، هم رجلان وامرأة، إلى المستشفى في وضع خطر، بحسب ما كشف أليكسي روسكيخ، حاكم منطقة أوليانوفسك، عبر حسابه على "تلغرام".

غالبا ما تنتهك قواعد السلامة المرورية في روسيا حيث وقعت عدّة حوادث قاتلة لحافلات في السنوات الأخيرة.

وفي كانون الثاني/يناير، قُتل خمسة أشخاص وأصيب 21 شخصا في حادث حافلة في منطقة ريازان، على بعد حوالى 270 كيلومترا جنوب موسكو.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، هوت حافلة يستقلها نحو أربعين راكبا في نهر مجمّد في منطقة زابايكالسك في سيبيريا، ما أسفر عن 19 قتيلا و21 جريحا.