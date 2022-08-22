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إيلاف من بيروت: "أفغانستان مثل قفص"، يقول سامح الرحمن، "نأمل حقا أن يتغير الحال قريبا جدا". في أواخر السبهينيات والثمانينيات، خدم سامح كعقيد في جيش حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني، الشيوعيين الأفغان. فقد ساقه وهو يقاتل المجاهدين. ومع رحيل القوات السوفياتية في عام 1989، كان يأمل في أن تنتهي الحرب أخيرا وأن تتمكن البلاد من التركيز على الازدهار. وبعد ثلاثة عقود، وبعد انسحاب قوة عظمى أخرى، تضاءل تفاؤله. يعيش بعض أطفال العقيد سامح في أوروبا. أولئك الذين يعيشون في أفغانستان يعتزمون المغادرة. 'لم يتبق شيء هنا'، يقول صهره زاهد.

هذا ما يقوله الصحافي الأفغاني عمران فيروز في مقالة له نشرتها مجلة "نيولاينز" : "لم تتغير كابول وحدها. عندما زرت أفغانستان قبل بضعة أشهر، سيطرت نقاط التفتيش التابعة للطالبان على كل زاوية، مما جلب هدوءا غير مستقر ولكنه نادر إلى البلد. ولا يزال هؤلاء الرجال المسلحون والملتحون مشهدا غير مألوف للأفغان في العاصمة. خلال السنوات الـ 20 الماضية ، لم يغادر العديد من السكان المدينة أبدا ولكنهم سمعوا قصصا مرعبة عن إمارة طالبان في التسعينيات والجيل الحالي من المتمردين الذين كانوا يقاتلون الاحتلال الأمريكي. وبالنسبة للكثيرين، تتجسد الوحشية العنيفة في شخصية الرجل الملتحي ذو العمامة الداكنة، الذي شهدت كابول غضبه أحيانا كتفجيرات وهجمات انتحارية".

يضيف: "بدا أصدقائي وأقاربي خائفين من نقاط التفتيش التابعة لطالبان. من بين أمور أخرى ، يواجهون حواجز لغوية. الكابوليون غير المتجانسين عرقيا يتحدثون الفارسية في المقام الأول. غالبية طالبان هم من البشتون الريفيين الذين يتحدثون الباشتو. تعتمد وضوح الباشتو على خلفياتهم الإقليمية والقبلية. بعض اللهجات غير مفهومة حتى لزملائهم البشتون. إن الفجوة الثقافية والشك المتبادل يحبطان أي تبادل ودي بين سكان الحضر والمقاتلين الذين ضربوا مدنهم بشكل روتيني ويحكمونها الآن".

لا مستقبل هنا

ويروي فيروز: "سأغادر قريبا جدا، هكذا أخبرني سيد منور ، وهو كابولي في أوائل الستينيات، عندما رأيته في الربيع. قال لا يوجد مستقبل هنا. وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، عمل في منظمة غير حكومية معروفة. والآن، يعيش في إيران مع زوجته وابنتيه. وغادر أبناؤه إلى أوروبا قبل أشهر من عودة طالبان. بالنسبة لمنور وغيره من الأفغان، ليس فقط عدم كفاءة طالبان ولكن الطريقة التي يواصل بها منظرو الحركة استحضار طرق للتدخل في حياة الناس الخاصة هي الطريقة الخانقة للغاية. تذوقت ذلك في طريقي إلى باميان مع منور لرؤية تماثيل بوذا والإبلاغ عن حياة أقلية الهزارة تحت حكم طالبان. كان ستيريو السيارة يعزف أغاني للمغني الأفغاني المحبوب ناشيناس. قبل لحظات قليلة من الوصول إلى بوابات باميان، أطفأنا الموسيقى، وهو إجراء احترازي ضروري في أفغانستان تحت حكم طالبان. خلال فترة حكمهم الأولى، حظرت المجموعة الموسيقى ودمرت أشرطة الكاسيت. 'أوقفوني ذات مرة عند نقطة التفتيش الخاصة بهم وأرادوا مني تسليم أشرطة الكاسيت الموسيقية الخاصة بي' ، يتذكر منور. قرر تدميرهم بنفسه أمام الطالبان قبل أن يعطي لهم ما اعتبره 'كنزه'. ومنذ ذلك الحين، تم استبدال أشرطة الكاسيت ببطاقات الذاكرة والهواتف الذكية، والتي يصعب مراقبتها. الموسيقى الوحيدة التي يسمح بها مقاتلو طالبان لأنفسهم هي تارانا، وهي أغاني دينية وكابيلا مليئة بالإشارات إلى الجهاد".

يتابع: "بينما كنت أحاول فصل هاتف منور عن جهاز الاستريو، كان مشتتا وتوقف على بعد أمتار قليلة من نقطة تفتيش طالبان. وكان ذلك خطأ فادحا. ركض المقاتلون، الذين كانوا يراقبوننا بالفعل، نحو سيارتنا. 'اخرج!' صرخوا وهم يشيرون إلى بنادق الكلاشينكوف. 'اهدأ. لا داعي للقلق'. أرادوا تفتيشنا. لم نقاوم واعتذرنا عن خطئنا. ولم تنته المحنة بعد. أحمد، صديق آخر كان مسافرا معنا، أجبره طالب شاب على تسليم هاتفه الذكي وفتحه له. وبعد لحظات قليلة، كان المقاتل يتفقد معرض صور أحمد، ويضم صورا لأفراد أسرته من الإناث، في انتهاك صارخ للعادات الأفغانية. 'لقد حصلت عليك' ، صرخ فجأة. 'الآن انتهيت!' وكان قد عثر على مقطع فيديو على تيك توك اعتبره غير أخلاقي. وحدث الشيء نفسه لمنور وهاتفه. كان كلاهما في حالة من الذعر. مثل هذه الحوادث ليست غير شائعة. وفي الأشهر الأخيرة، زادت طالبان من مراقبتها ودورياتها التي يقوم بها المقاتلون الذين غالبا ما يضايقون المواطنين ويفحصون هواتفهم. وعلى أبواب باميان، طلبت مني طالبان بعد ذلك تسليم هاتفي. قاومت. 'هذا مشابه لما فعله الأمريكيون عندما داهموا منازلكم' ، قلت لمقاتل كبير. 'من أنت بحق الجحيم؟' سألني بغضب. 'أين هي مستنداتك؟'".

يكمل فيروز روايته: "قدمت كصحفي وأريته بطاقتي الصحفية الألمانية. خفف تعبيره. وقال: 'ليس لدينا مشكلة معك'. وقال إن هاتف أحمد هو الذي يحتوي على محتوى 'إشكالي'. وبعد نقاش دام ساعة، قررت طالبان عدم تسليمنا إلى جهاز استخباراتها، كما هددوا، وسمحت لنا بدخول باميان، وإن كان ذلك 'ضمانا'. وبينما كان على أحمد أن يوزع هاتفه الثاني، أجبرت على ترك بطاقتي الصحفية معهم. 'سأعيدها إليكم عندما تغادرون المحافظة وتعودون إلى كابول'، قال لنا زعيمهم، الذي قدم نفسه باسم قاري محمد داود. وبينما كنا نتناول الإفطار في باميان، بدا كل من منور وأحمد مكتئبين. كنت أعرف أنهم لم يخوضوا مثل هذه التجربة منذ فترة طويلة. قبل عودة طالبان إلى السلطة، كان السفر في أفغانستان صعبا. في كل رحلة، كان على المرء أن يتنقل بين عدة نقاط تفتيش، من الشرطة المحلية إلى الجيش إلى ميليشيات الاستخبارات إلى تنظيم الدولة الإسلامية. كان على المرء أن يعد إجابات مناسبة لكل نقطة تفتيش حتى يتمكن من العبور. تعذر الوصول إلى العديد من الطرق بسبب الحرب التي لا تنتهي بين الفصائل. كانت هذه هي المرة الأولى خلال سنوات التي نتمكن فيها من السفر إلى باميان بالسيارة. وكان الطريق محفوفا بالمخاطر في الماضي بسبب الوضع غير المستقر في ميدان وردك، معقل طالبان الذي يقع بين كابول وباميان".

الحاكم طالبان

الآن طالبان تحكم وحدها، ونقاط التفتيش كلها ملك لهم. بالنسبة للعديد من الأفغان، يعد هذا مصدر ارتياح لأنهم يستطيعون السفر إلى البلاد بأمان لأول مرة في حياتهم. كان لدى المراسلين ومدوني الفيديو الأجانب الكثير ليقوله في الأشهر الأخيرة حول 'الأمن' المكتشف حديثا في البلاد. بعد أربعة عقود، سئم معظم الأفغان من الحرب. لكن قلة منهم يخلطون بين الأمن و'السلام'. 'هؤلاء الناس، طالبان، ليسوا مخلوقين للحكم'، يقول أحد الأصدقاء. كان مجاهدا قاتل السوفيات في الثمانينيات، وكان قد أيد في وقت سابق عودة طالبان، معتقدا أنها تحسين للحكومة السابقة الفاسدة. في عهد كل من حامد كرزاي وأشرف غني، كان المسؤولون الفاسدون يهيمنون على الحكومة، وتحول البرلمان الأفغاني إلى بازار حيث تم تداول المقاعد والمناصب مقابل ملايين الدولارات. وبدلا من التركيز على احتياجات الناس، بنى العديد من السياسيين قصورا فخمة، وقادوا سيارات مضادة للرصاص واختلسوا أموال المساعدات المسروقة إلى دبي. وبسبب مكروهات من قبل الكثيرين، فر معظمهم من أفغانستان بشكل غير مفاجئ. 'لقد خجل الله من هؤلاء الخونة'، يقول المجاهد السابق.

بيد أن حركة طالبان لا تكاد تشكل تحسنا. منذ أغسطس 2021، لا تزال المدارس الثانوية للبنات في معظم أنحاء البلاد مغلقة. التعليم الوحيد المسموح به هو تحت راية طالبان الصارمة، التي تبدو سياساتها متجذرة في مخاوفها الجنسية. وفي معظم الحالات، لا يسمح للنساء الأصغر سنا بتعليم الفتيان بينما لا يسمح للرجال الأصغر سنا بتعليم الفتيات. أصبحت القبعات 'المناسبة' والحجاب 'الصحيح' جزءا من الواقع الجديد للمدن ويتم فرضها بصرامة من قبل الشرطة الأخلاقية لطالبان. ولا يزال بعض الشباب الأفغان يقاومون هذه القيود. 'أنا أحب تونبان بيراهان، ملابسنا الأفغانية التقليدية. لكنني الآن أريد الاحتجاج بسروالي الجينز وقميصي أمام هؤلاء الرجال'، يقول بيزهان كريمي، وهو طالب في جامعة كابول. 'يبدو الأمر كما لو أننا لم نكن مسلمين من قبل'، تقول لي معلمة من مدينة مزار الشريف الشمالية. وبينما عملت لعدة أشهر بدون أجر، كافحت مع سلطات طالبان 'بسبب قضايا سخيفة'. إنها تخشى على مستقبل بناتها. وتقول: 'لا أستطيع أن أتخيلهم يعيشون ويعملون هنا'.

موطن التناقضات

بحسب فيروز، أفغانستان مكان مليء بالتناقضات. يقول: "غادر والدي البلاد للدراسة في أوروبا منذ أكثر من أربعة عقود، قبل الانقلاب الشيوعي. نشأ في عائلة حضرية من النخبة وتعلم اللغة الألمانية في مدرسة أماني الثانوية، التي أسسها الملك الأفغاني أمان الله. عندما كنت أزور مسجدنا المحلي في النمسا في العيد مرتديا التنبان بيراهان، الزي الأفغاني الذي ذكره كريمي، كان والدي يمزح عندما يسألني لماذا أغادر المنزل بملابس نومي. نشأ مع السراويل بدلة والقمصان الأنيقة في كابول في الستينيات. لقد احتقرت الشيوعيين (الذين اعتاد قادتهم زيارة جدي ، وهو مثقف وكاتب مشهور) لإلقاء بلاده في حالة من الفوضى. لكن والدي أيضا لم يكن يحب الملالي ورجال الدين، الذين كانوا يبشرون بالماء ولكنهم يشربون النبيذ. غالبا ما كانت النخب من مختلف الفصائل السياسية تربطها علاقات وثيقة. ينحدر بعض كبار المفكرين الماركسيين والإسلاميين في أفغانستان من نفس العائلات. وقد استمرت مثل هذه المفارقات. خلال السنوات الـ 20 الماضية من الحرب الأميركية، ستجد أخا انضم إلى طالبان بينما قاتل آخر في صفوف الجيش الوطني الأفغاني".

يختم فيروز مقالته بالقول: "أصبح والدي لاجئا في أعقاب انقلاب وحشي قام به الشيوعيون الأفغان في عام 1978. من الاحتلال السوفياتي إلى الحرب الأهلية في التسعينيات ومن الحقبة الأولى لطالبان إلى غزو الولايات المتحدة وحلفائها ، لم يعد إلى البلاد. بعد الغزو السوفياتي، شغل والدي نفسه ببناء حياة جديدة في النمسا ، حيث ولدت. ولكن على الرغم من أنه غادر أفغانستان، إلا أن أفغانستان لم تتركه أبدا. البلد الذي كان يعرفه ذات مرة لم يعد موجودا. حتى الموسيقى التي كان يستمع إليها ذات مرة تخضع الآن لحظر غير رسمي. وكثيرا ما أتساءل كيف سيكون رد فعله إذا التقى بحكام اليوم في شوارع كابول. الحياة في المنفى معلقة بشكل دائم بين عالمين. ومن نواح كثيرة، الأمر نفسه بالنسبة لي ولإخوتي'. نحن نغادر' هي عبارة أسمعها كثيرا عندما أزور بلد والدي. لكن السؤال الذي أتردد دائما في طرحه ، على الرغم من أنني أعرف الإجابة ، هو: 'هل ستصل أبدا؟'".