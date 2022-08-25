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إيلاف من بيروت: علمت صحيفة "غارديان" البريطانية أن روسيا وضعت خطة مفصلة لفصل أكبر محطة نووية في أوروبا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما قد يؤدي إلى حدوث عطل كارثي في أنظمة التبريد الخاصة بها.

دعا زعماء العالم إلى نزع السلاح من جوار محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد ظهور لقطات لمركبات للجيش الروسي داخل المصنع، وحذروا روسيا سابقًا من فصلها عن الشبكة الأوكرانية وربطها بشبكة الكهرباء الروسية. لكن بترو كوتين، رئيس شركة الطاقة الذرية الأوكرانية، قال لصحيفة "غارديان" إن المهندسين الروس وضعوا بالفعل خطة طوارئ في حالة قطع اتصالات الطاقة المتبقية: "قدموا [الخطة] إلى [عمال] المصنع، وقدمها [عمال] المصنع إلينا"، مؤكدًا أنه يخشى أن يستهدف الجيش الروسي الآن تلك الاتصالات لجعل سيناريو الطوارئ حقيقة واقعة.

خطوط طاقة معطلة

تشمل التهديدات الأخرى للأمن النووي في المصنع المركبات المكدسة بإحكام في قاعات التوربينات بحيث يكافح رجال الإطفاء للوصول إليها إذا اندلع حريق، وحملة من الرعب ضد العمال الذين اختاروا البقاء في المحطة. تعرض أحدهم للضرب حتى الموت، بينما أصيب آخر بجروح بالغة لدرجة أنه احتاج إلى ثلاثة أشهر للتعافي. وقال كوتين إن أكثر من 200 اعتقلوا، وإن توصيلات الكهرباء بالمحطة في وضع حرج بالفعل، حيث تعطلت ثلاثة من الخطوط الأربعة الرئيسية التي تربطها بشبكة أوكرانيا، كما تعطل اثنان من الخطوط الاحتياطية الثلاثة التي تربطها بمحطة طاقة تقليدية.

ستزيد الخطة الروسية لفصلها بالكامل من خطر حدوث عطل كارثي من خلال تركها معتمدة على مصدر واحد للكهرباء لتبريد المفاعلات. قال: "لا يمكنك التبديل من نظام إلى آخر على الفور، عليك إغلاق كل شيء من جانب، ثم تبدأ في التحول إلى جانب آخر". وأثناء التحول بين أنظمة الشبكة، سيعتمد المصنع فقط على مولد احتياطي يعمل بالديزل، مع عدم وجود خيارات أخرى في حالة فشل ذلك. بعد 90 دقيقة فقط من دون كهرباء، تصل المفاعلات إلى درجة حرارة خطيرة. أضاف: "خلال هذا الفصل، لن يتم توصيل المحطة بأي مصدر طاقة وهذا هو سبب الخطر. وإذا فشلت في توفير التبريد ساعة ونصف، سيكون لديك ذوبان بالفعل".

مخاطر الحريق

سيطرت روسيا على محطة زابورجيا في مارس الماضي، لكن لا يزال العمال الأوكرانيون يديرونها. كان هناك قلق متزايد بشأن الإدارة الروسية للموقع في الأسابيع الأخيرة، والضغط على موسكو للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالزيارة. وقال كوتين إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد يكونون في المحطة في غضون أسبوع أو أسبوعين للتحقق من الأمن، بعد إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا بشأن زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يشعر كوتين بالقلق من مخاطر الحريق من السيارات المكدسة في قاعات التوربينات، التي تقع بجوار المفاعلين اللذين لا يزالان قيد التشغيل. قالت له مصادر في المصنع إن هناك 14 شاحنة في إحدى القاعات، وستة على الأقل في أخرى.

تابع: "في حالة وجود حريق في قاعة التوربينات، فليس لديك حتى إمكانية إخماده أو التخفيف من عواقبه، لأن فرق الإطفاء الخاصة بك لا يمكنها الدخول، فأي دخول يتم حظره بواسطة الشاحنات". ويمكن أن ينتشر أي حريق بعد ذلك نحو مباني المفاعل، حيث سيكون للحريق تداعيات كارثية. وبحسبه، "هذا الوضع خطير جداً، ليس فقط على أوكرانيا، ولكن أيضًا للعالم بأسره لأنه لا يمكنك أبدًا تحديد شكل الطقس وما سيكون اتجاه الرياح".

قد لا تصمد

سقطت صواريخ على مسافة عشرين مترًا من 174 حاوية وقود مستنفدة موجودة في المصنع، والتي ستكون أكثر عرضة للأسلحة من المفاعلات، التي تم بناؤها لتحمل تأثير طائرة ركاب. وقال كوتين: "من المحتمل أن تصمد أمام انفجارين ربما لصاروخين على حاوية واحدة وبعد ذلك ستتحطم. في الواقع، سقط صاروخ على بعد 10 أو 20 مترًا فقط من موقع تخزين الحاويات".

مع ذلك، يأمل كوتين أن يتمكن المفتشون النوويون من زيارة محطة زابورجيا في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وقال إنه واثق أيضًا من أن العمال الأوكرانيين الذين ضحوا كثيرًا من أجل المصنع سيكونون قادرين على الحفاظ على سلامته. وختم: "في أي حال، لن نسمح للروس بإيصال العالم إلى كارثة نووية، وسنفعل كل شيء لإعادة المحطة إلى سيطرتنا الكاملة وتشغيلها بأمان، كما كانت دائمًا".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "غارديان" البريطانية