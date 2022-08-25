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الجزائر: أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي بدأ الخميس زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام.

وقال تبون في مؤتمر صحافي مشترك إن النقاشات "البناءة" و"الصريحة" مع ماكرون "تنم عن مدى خصوصية العلاقات" بين البلدين وتمكن من "رسم آفاق واعدة" لها من خلال "خطوات مدروسة وجدول زمني".

وأكد الرئيس الجزائري أنه جرى الاتفاق على "توجه جديد" في العلاقات يقوم على "مبادئ الاحترام والثقة".

ولفت إلى أنه سيتم "تكثيف وتيرة تبادل الزيارات"، معربا عن أمله في أن "تفتح آفاقا جديدة في علاقات الشراكة والتعاون".

وأعلن تبون عن تكثيف عمل عدد من اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين من أجل "تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تحقيق أهداف شعبينا وبلدينا".

وأوضح أن المحادثات شملت مواضيع الذاكرة والتعاون الاقتصادي والدبلوماسي، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية "خصوصا الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية".