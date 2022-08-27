قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: احتفل الرجل الأكبر سناً في بريطانيا بعيد ميلاده الـ 110 بإعلان أن "الاعتدال في كل شيء وكل شيء" هو سر حياة طويلة وسعيدة".

وقال جون ألفريد تينيسوود، الذي يعيش في بلدة ساوثبورت، إنه لم يصدق ذلك عندما قيل له إنه أصبح الرجل الأطول عمراً في البلاد. وقال مشجع ليفربول الشغوف "لا أشعر بالشيخوخة، أنا أواصل علاقات أصدقائي".

ونقلت (بي بي سي) عن كاتي هوارد، مديرة دار الرعاية التي يقيم فيها تينيسوود قولها، إنه كان "فردًا رائعًا له العديد من القصص" و "رجلاً نبيلاً حقيقياً".

وكان تينيسوود ولد في ليفربول عام 1912، مما يعني أنه عاش جميع مباريات فريق (الريدز) المحبوبة التي فازت باللقب باستثناء مرتين، بالإضافة إلى حربين عالميتين وكلا من الأنفلونزا الإسبانية ووباء كوفيد.

وقال عند تفكيره في سر العمر المديد "كلمة واحدة: اعتدال". وأضاف: "الاعتدال في كل شيء وكل شيء، الاعتدال في التمرين والكتابة والاستماع".

كما قال إنه من المهم "توسيع رؤيتك". وقال "لا تبق مع شيء واحد طوال الوقت وإلا ستكون في طريق ضيق".

وأضاف: "الكثير من الناس اليوم مثل الأغنام، والكثير من الناس يمرون بحياتهم لا يفكرون بأنفسهم." وقال إن أعز ذكرياته كانت من زواجه وولادة ابنته سوزان.

بطاقة ملكية

وتمت زيارة الرجل الأكبر سناً في دار رعاية هوليز من قبل مارك بلونديل ، اللورد الملازم في منطقة ميرسيسايد، الذي قدم بطاقة عيد ميلاد من الملكة إليزابيث الثانية.

وقال السيد تينيسوود إنه شعر "بخصوصية كبيرة" للحصول على البطاقة، التي تحتوي على "رسائل جيدة جدًا من الملكة".

ولدى سؤاله عن كونه أكبر رجل في بريطانيا، قال إنه لا يصدق ذلك. وأضاف: "لا أشعر بأنني تقدمت في السن، فأنا أواصل حديثي مع أصدقائي".

قالت السيدة هوارد، مديرة الامتثال والدعم في المنزل، إنه "لشرف حقيقي أن تعتني بجون، إنه شخص رائع ولديه الكثير من القصص ليحكيها."

وتابعت بأنه عندما لم يكن في الطابق السفلي وسط السكان الآخرين، "إنه يستمتع بقراءة الجريدة والاستماع إلى الراديو". وقالت: "إنه رجل نبيل".

وانضمت إلى السيد تينيسوود ابنته وأحفاده وسكان المنزل الآخرون، بمن فيهم ماري هانسون، التي كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ 98.