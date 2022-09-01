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القدس: أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن حول المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب لبيد الاربعاء.

وأشار البيان إلى أنّ الرئيسين "بحثا مطوّلاً المفاوضات التي تجريها الدول العظمى حول الاتفاق النووي مع إيران والجهود المختلفة التي يتم بذلها من أجل وقف سعي إيران نحو امتلاك السلاح النووي".

وأوضح البيان انّ "الزعيمين بحثا آخر التطورات والأنشطة الإرهابية التي تمارسها إيران في الشرق الأوسط وخارجه".

وقال "في هذا الإطار، هنّأ رئيس الوزراء (لابيد) الرئيس الأميركي على الغارات الأخيرة التي شنّتها الولايات المتحدة في سوريا"، موضحاً أنّ الرئيسين متّفقان على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها".

وتقود إسرائيل هجوم "اللحظة الأخيرة" في محاولة لإقناع الدول الغربية بعدم احياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) وانسحبت منه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

لابيد

وقال لابيد خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في القدس الأسبوع الماضي، إنّ على القوى الغربية أن "تتوقّف" عن التفاوض لأنّ الصفقة ستُكسب إيران "مليارات" الدولارات و"تزعزع استقرار" الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجّه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ومستشار الأمن القومي، للهدف نفسه.

العقوبات

وتخشى إسرائيل بشكل خاص أن يسمح رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في إطار اتفاق حول برنامجها النووي، بزيادة دعمها لحلفائها الإقليميين مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة وعناصر مسلّحة مؤيّدة للإيرانيين في سوريا أو في اليمن.

وأعلن الجيش الأميركي الخميس الماضي مقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران في شرق سوريا خلال 24 ساعة، في عملية تهدف إلى ردع الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران عن مواصلة مهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة.

الى ذلك، تطرقت المكالمة بين بايدن ولبيد الى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم حدودهما البحرية والتي تجري بوساطة اميركية.

وقال البيت الابيض إن الرئيس بايدن "شدد على أهمية إنهاء المفاوضات حول الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان في الاسابيع المقبلة".