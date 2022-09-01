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إيلاف من بيروت: المخاوف من هجوم روسي دفعت أوكرانيا إلى تقليص احتفالاتها بعيد استقلالها. لكن عندما أصاب صاروخ محطة سكة حديد مليئة بالمدنيين، أصيب بعض القوميين الروس بخيبة أمل، بعد الانتظار الطويل للانتقام لمقتل داريا دوغينا، والذي ألقت السلطات باللوم فيه على قاتل أوكراني مفترض.

'هل هذا كل شيء؟' سأل أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الفظائع التي أودت بحياة 22 شخصا على الأقل. 'هل هذا هو الانتقام الموعود لداريا؟ هل أصبحنا ضعفاء إلى هذا الحد، وعاجزين إلى هذا الحد؟'

أصيب القوميون الروس بخيبة أمل، فرددوا صدى العديد من الدوائر الانتخابية الأخرى في روسيا. وراء الأبواب المغلقة، يتزايد عدم الرضا. وفي بعض الحالات، يتعلق الأمر بالحرب، لكنه يعكس على نطاق أوسع خيبة أمل من نظام وعد في نهاية المطاف بأن يكون كفؤا، وأن 'يفي بالمهام التي حددها العصر' - على حد تعبير الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.

جنود تعساء

هناك جنود، مثل بافل فيلاتييف، الذي نشر مذكراته بعنوان "ZOV"، وهي رواية لاذعة من 141 صفحة عن التظليل بشأن الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن روايته اليومية للفساد وعدم الكفاءة والغضب واليأس تظهر صورة للجنود الذين خذلهم قادتهم وخانتهم أمتهم. وكما يلاحظ، 'معظم الناس في الجيش غير راضين عما يحدث هناك، وهم غير راضين عن الحكومة وقادتها، وغير راضين عن بوتين وسياسته'.

الآلة العسكرية التي استولت على شبه جزيرة القرم من دون عناء في عام 2014 تتعثر في أوكرانيا. يمكن للمرء أن يناقش إلى أي مدى كان هذا راجعا إلى إخفاقات الإصلاح العسكري أو استراتيجية بوتين الأولية غير المدروسة أو عوامل أخرى - لكن من الخنادق، لا شيء من ذلك مهم. وبالنسبة لجنود مثل فيلاتييف، فإن السؤال يتعلق بالشرف والكفاءة، فلماذا لا يستطيع الكرملين الوفاء بالتزاماته تجاه نفسه؟ لماذا لا يقوم جيش يفتخر بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بإطعام رجاله، وتسليحهم بشكل صحيح، ودفع رواتبهم في الوقت المحدد؟

أمهات حزينات

هناك أمهات قلقات بشأن خدمة أبنائهن أو حزينات على من لن يعدن إلى المنزل، ويشعرن بالخيانة من نظام كذب عليهن بشكل منهجي. إن رفض الاعتراف بأن أولادهم كانوا في أوكرانيا، والتظاهر بأنهم ماتوا في حوادث بدلا من المعركة، والفشل في علاج الجرحى بشكل صحيح: هذه أمور سيئة بما فيه الكفاية لكنها تتفاقم بسبب الإدراك المؤلم بأن هذا ليس بالأمر الجديد.

تم تشكيل مجلس أمهات الجنود في روسيا خلال الحرب السوفياتية في أفغانستان حين أدرك الجميع أن الدولة تعامل جنودها مثل ذخيرة يمكن التخلص منها. وقام المجلس بحملة من أجل حقوق موظفي الخدمة ودعم أسرهم. ثم وجد المجلس هدفا متجددا خلال الحرب الشيشانية - وهو يقوم بنفس المهمة مرة أخرى الآن. وكما قال أحد منظميه في سان بطرسبرج: 'ساحات المعارك تتغير، والحكومات تتغير، لكنها لا تزال نفس المشكلة'.

وقالت إحدى الأمهات لبي بي سي: 'إذا انتفضت أمهات جميع الجنود الذين يقاتلون هناك وأولئك اللواتي فقدن أبناءهن، هل يمكنك أن تتخيل حجم هذا الجيش؟'.

بالنسبة لهؤلاء الأمهات، فإن السؤال يتعلق بالإنسانية: لماذا لا يستطيع الكرملين أن يعتني بمواطنيه الروس (والأوكرانيين أيضا) وأن يعامل مواطنيه الروس (والأوكرانيين أيضا) بقليل من اللياقة على الأقل؟

صقور ساخطون

هناك صقور، مثل إيغور جيركين، الذي كان وزير الدفاع السابق لدول دونباس الزائفة المتمردة. أصبح واحدا من أكثر منتقدي بوتين وسيرغي شويغو، وزير الدفاع، الذي يسميه ساخرا 'الميزة الاستراتيجية الفريدة' و'مارشال الخشب الرقائقي'، وهي ألقاب بدأت تنتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي القومية.

يؤمن الصقور بحق موسكو في منطقة نفوذ، وبأن أوكرانيا أكثر قليلا من مجرد دولة دمية في يد حلف شمال الأطلسي. بالنسبة إليهم، ليست خطيئة الكرملين في غزوه بل في أنه فعل ذلك بشكل سيئ. وقبل أيام، هنأ جيركين، الذي كان لسانه حازما في خده، الكرملين على ملاحقته حربًا 'نجاحها الفذ وقيادتها العسكرية المتميزة [و] قراراتها الاستراتيجية المثالية' تجعلها قابلة للمقارنة، من بين كل شيء، بغزو موسوليني المشؤوم لليونان في عام 1940، وهي كارثة عسكرية كان لا بد من إنقاذه منها بالتدخل الألماني.

بالنسبة إلى جيركين وغيره من المنتقدين المتشددين للنظام، فإن الأمر يتعلق بالإدارة – لماذا لا يستطيع الكرملين القيام بعمله فحسب؟

موالون قلقون

ثم هناك الموالون مثل سيرغي ماركوف، مدير مركز الأبحاث والبرلماني السابق، الذين استمروا في دعم الخط الرسمي لكنهم منزعجون من تداعيات ما يجري. في الواقع، الكرملين يسقط عدم الكفاءة والإهمال من جهوده الرامية إلى تفسير الانتكاسات الأخيرة. لم تكن انفجارات مقالب الإمدادات الاستراتيجية في شبه جزيرة القرم راجعة إلى الهجمات الأوكرانية بل إلى السجائر غير الحذرة. لم تغرق السفينة الرائدة في أسطول البحر الأسود بالصواريخ الأوكرانية ولكن بسبب حادث وسوء الأحوال الجوية.

الآن، الادعاء أن أوكرانيةً قتلت دوغينا، بعدما عبرت حدودا مغلقة، وأمضت شهرا في موسكو المليئة بالكاميرات المرتبطة ببرامج التعرف على الوجه من دون أن يتم التعرف عليها، وارتكبت جريمة القتل، ثم بعد يوم واحد، قادت مسافة 760 كيلومترا إلى إستونيا من دون عوائق، مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما وقطتها، مبالغ فيه.

تقارب غريب

انهار الاتحاد السوفايتي في نهاية المطاف لأن النظام أصبح غير شرعي بسبب إخفاقاته. حدث تقارب غريب بين القوى: القوميون الذين أرادوا التحرر من موسكو، والليبراليون الذين سعوا إلى وضع حد لاحتكار الحزب للسلطة، والمتشددون الذين شعروا أن إصلاحية ميخائيل غورباتشوف ذهبت بعيدا جدا. ربما لم يتفقوا على أي شيء آخر، لكن لم يكن أي منهم على استعداد للحفاظ على الوضع الراهن.

التهديد الذي يواجه الكرملين اليوم يتلخص مرة أخرى في أن مجموعة متنوعة من المجتمعات، التي غالبا ما تحمل وجهات نظر مختلفة جذريا، تجد نفسها متقاربة على أساس اعتقاد مشترك بأن النظام الحالي ببساطة ليس على مستوى المهمة.

لطالما شعر الليبراليون والتكنوقراط بأن بوتين كان يأخذ بلادهم إلى الطريق الخطأ. الآن، لأسباب مختلفة، حتى الصقور يستمتعون بنفس الأفكار. وكما قال ملصق لم يكشف عن اسمه في منتدى قومي: 'إذا كان الكرملين هو الذي يقود أمتنا إلى الإحراج والهزيمة، أليس من الوطني أن نكون ضده؟'