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إيلاف من بيروت: فلاديمير بوتين مصمم على تشكيل المستقبل ليبدو كنسخته من الماضي. ما غزا الرئيس الروسي أوكرانيا لأنه شعر بالتهديد من توسع الناتو أو "الاستفزازات" الغربية. لقد أمر بـ "عمليته العسكرية الخاصة" لأنه يعتقد أن من حق روسيا الإلهي أن تحكم أوكرانيا، وأن تدمج شعبها في روسيا الكبرى.

وضع هذه المهمة في مقال من 5000 كلمة، نُشر في يوليو 2021، بعنوان "حول الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين". في ذلك، أصر بوتين على أن البيلاروسيين والروس والأوكرانيين جميعهم من نسل الروس، وهم شعب قديم استقر في الأراضي الواقعة بين البحر الأسود وبحر البلطيق. وأكد ترابط هذه الشعوب من خلال منطقة مشتركة ولغة وعقيدة كريس تيان الأرثوذكسية . في نسخته للتاريخ، لم تكن أوكرانيا ذات سيادة أبدًا، باستثناء فترات تاريخية قليلة عندما حاولت - وفشلت - أن تصبح دولة مستقلة . كتب بوتين: "سُلبت روسيا عندما أنشأ البلاشفة الاتحاد السوفياتي في عام 1922 وأسسوا جمهورية أوكرانيا الاشتراكية". في روايته، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، استخدم الغرب أوكرانيا كمنصة لتهديد روسيا، ودعم صعود "النازيين الجدد" هناك. ينتهي مقال بوتين، الذي من المفترض أن يحمله كل جندي يُرسل إلى أوكرانيا، بالتأكيد على أن أوكرانيا لا يمكن أن تكون ذات سيادة إلا بالشراكة مع روسيا . أعلن بوتين: "نحن شعب واحد في بلدين".

توضح هذه الرسالة والبيانات العامة المماثلة أن بوتين يريد عالماً تترأس فيه روسيا اتحادًا سلافيًا جديدًا يتألف من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، وربما الجزء الشمالي من كازاخستان. هذا أكثر من مجرد دائرة نفوذ. إنه مجال سيطرة، مع مزيج من إعادة الاندماج الإقليمي الصريح لبعض الأماكن والهيمنة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية للآخرين. وبوتين جاد في تحقيق هذه الأهداف بالوسائل العسكرية وغير العسكرية. كان في حالة حرب في أوكرانيا منذ أوائل عام 2014، عندما سيطرت القوات الروسية، التي كانت ترتدي زيًا قتاليًا أخضر مجردة من شاراتها، على شبه جزيرة القرم. سرعان ما أعقب هذا الهجوم عمليات سرية لإثارة الاضطرابات المدنية في المناطق الشرقية والجنوبية لأوكرانيا القريبة من الحدود الروسية. نجحت روسيا في إثارة التمرد في منطقة دونباس وإثارة نزاع مسلح أدى إلى مقتل 14000 شخص على مدار السنوات الثماني المقبلة. تم استهداف جميع هذه المناطق بالهجوم والغزو منذ فبراير 2022. وبالمثل، في بيلاروسيا، استغل بوتين الأزمات الداخلية والاحتجاجات واسعة النطاق في عامي 2020 و 2021 لتقييد مساحة زعيمها للمناورة. ثم استُخدمت بيلاروسيا، التي لديها ما يسمى بترتيب الاتحاد مع روسيا، كنقطة انطلاق لـ "العملية العسكرية الخاصة" ضد أوكرانيا.

هوس بالماضي

كان رد فعل الغرب على الغزو موحدًا وقويًا بشكل عام. كان هجوم روسيا العدواني على أوكرانيا جرس إنذار للولايات المتحدة وحلفائها. لكن يجب على الغرب أن يفهم أنه يتعامل مع زعيم يحاول تغيير الرواية التاريخية للمائة عام الماضية - وليس فقط الفترة التي تلت نهاية الحرب الباردة. في عقل بوتين، التاريخ مهم - أي التاريخ كما يراه. قد يكون تصور بوتين للماضي مختلفًا تمامًا عما هو مقبول عمومًا، لكن رواياته هي سلاح سياسي قوي، وهي تدعم شرعيته. قبل وقت طويل من الغزو الكامل لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، كان بوتين يقوم بغزوات فكرية لفترات غامضة من الماضي ويتلاعب بالأحداث الرئيسية لإرساء التبرير المحلي والدولي لحربه. في عام 2010، قال المتحدث الصحفي لبوتين للجمهور إن الرئيس الروسي يقرأ كتبًا عن التاريخ الروسي "طوال الوقت"، ويُدلي بتصريحات متكررة حول التاريخ الروسي، بما في ذلك عن مكانه فيه. وضع بوتين كييف في قلب سعيه إلى "تصحيح" ما يقول إنه ظلم تاريخي: انفصال أوكرانيا عن روسيا أثناء تشكيل الاتحاد السوفياتي في عام 1922.

هوس الرئيس بالماضي الإمبراطوري لروسيا عميق. في غرفه في الكرملين، وضع بوتين بشكل استراتيجي تماثيل الملوك الروس بطرس الأكبر وكاثرين العظيمة، اللذين غزيا ما يُعرف اليوم بالأراضي الأوكرانية في حروب مع إمبراطوريتي السويد والعثمانيين. في نوفمبر 2016، أقام بوتين خارج بوابات الكرملين مباشرة تمثالًا لفلاديمير العظيم، أمير كييف في القرن العاشر. منذ الحرب، ضاعف بوتين من حججه التاريخية. انتدب وزير الثقافة السابق ومساعده المقرب من الكرملين فلاديمير ميدينسكي لقيادة الوفد الروسي في محادثات مبكرة مع أوكرانيا. وفقًا لأكاديمي روسي مطلع، كان ميدينسكي أحد الكتاب الأشباح لسلسلة من المقالات التي كتبها بوتين عن أوكرانيا وانصهارها المفترض مع روسيا. تأكيدات بوتين، بطبيعة الحال، هي محفزات تاريخية، مشبعة بمجموعة من التناقضات الزمنية والواقعية. يتجاهلون، على سبيل المثال، حقيقة أنه في عام 988، كانت فكرة دولة وإمبراطورية روسية موحدة بعد قرون في المستقبل. في الواقع، لم يتم تسجيل إشارة Erst إلى موسكو كمكان ذي أهمية حتى عام 1147.

لوم البولشفيك

عشية الغزو، ألقى بوتين خطابًا اتهم فيه الزعيم البلشفي فلاديمير لينين بتدمير الإمبراطورية الروسية من خلال إطلاق ثورة خلال الحرب العالمية الأولى ثم "فصل وقطع ما يُعد تاريخيًا أرضًا روسية". على حد تعبير بوتين، أنشأت "روسيا البلشفية الشيوعية" "دولة لم تكن موجودة من قبل" - أوكرانيا - من خلال حصر الأراضي الروسية مثل منطقة دونباس، مركز الصناعات الثقيلة، في جمهورية أوكرانية اشتراكية جديدة. يزعم بوتين أنه يعكس هذه "الأخطاء الإستراتيجية" التي تعود إلى قرن من الزمان. ولعبت الروايات حول الناتو أيضًا دورًا خاصًا في نسخة بوتين للتاريخ. يجادل بوتين بأن الناتو هو أداة للإمبريالية الأميركية ووسيلة للولايات المتحدة لمواصلة احتلالها المفترض في الحرب الباردة وهيمنتها على أوروبا. ووفقًا لبوتين، هذه التصرفات المزعومة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أجبرت روسيا على الدفاع عن نفسها ضد التعدي العسكري .

يؤدي بوتين أيضًا الدور الإمبراطوري لروسيا. في 9 يونيو 2022، في مؤتمر بموسكو، أخبر بوتين رجال الأعمال الروس الشباب أن أوكرانيا "مستعمرة" وليست دولة ذات سيادة. وشبه نفسه ببيتر الأكبر، الذي شن "حرب الشمال الكبرى" لمدة 21 عامًا ضد السويد. لكن في أوكرانيا، أدت مساعيه إلى نتائج عكسية. منذ 24 فبراير 2022، ساعد إصرار بوتين على أن الأوكرانيين الذين يتحدثون الروسية هم روس في تشكيل هوية وطنية جديدة في أوكرانيا تتمحور حول اللغة الأوكرانية. كلما حاول بوتين محو الهوية الوطنية الأوكرانية بالقنابل وقذائف المدفعية، أصبحت أقوى .

أوكرانيا والأوكرانيون لهم تاريخ معقد. لقد جاءت الإمبراطوريات وذهبت، وتغيرت الحدود لعدة قرون، لذلك فإن الأشخاص الذين يعيشون على الأراضي الأوكرانية الحديثة لديهم هويات متغيرة ومركبة. لكن أوكرانيا كانت دولة مستقلة منذ عام 1991، وبوتين حزين حقًا لأن الأوكرانيين يصرون على دولتهم وهويتهم المدنية.

اكتسب استحضار بوتين للنازيين الأوكرانيين زخمًا محليًا أكثر من أي مكان آخر. مع ذلك، على الصعيد الدولي، فازت تأكيدات بوتين بشأن حلف الناتو والحروب بالوكالة مع الولايات المتحدة والغرب الجماعي بمجموعة متنوعة من الأتباع، من الأكاديميين البارزين إلى البابا فرانسيس، الذي قال في يونيو 2022 إن حرب أوكرانيا "ربما تم استفزازها بطريقة ما". يواصل السياسيون والمحللون الغربيون مناقشة ما إذا كان الناتو هو المسؤول عن الحرب. تستمر هذه الحجج على الرغم من أن ضم بوتين لشبه جزيرة القرم عام 2014 جاء ردًا على جهود أوكرانياللانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وليس مع الناتو.

بوتين يعرف أنه سيكون من الصعب التفاوض على تسوية في أوكرانيا بناءً على نسخته من التاريخ والتوفيق بين قصص مختلفة من الماضي . نشأت معظم الدول الأوروبية الحديثة من أنقاض الإمبراطوريات وتفكك دول أكبر متعددة الأعراق. يمكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من التدخل الروسي لتأجيج الصراعات المحتدمة في الدول الضعيفة مثل البوسنة والهرسك ودول البلقان الأخرى، حيث يتم أيضًا الخلاف حول التاريخ والمطالبات الإقليمية. مع ذلك، وبغض النظر عن التكلفة المحتملة، يريد بوتين أن يسود ماضيه في الحاضر السياسي لأوروبا. وللتأكد من حدوث ذلك، فإن الجيش الروسي في الميدان، بكامل قوته، يقاتل الجيش الأوكراني النظامي.

بأي ثمن

عاد بوتين إلى تكتيك عسكري روسي تاريخي آخر - تعثر القوى المعارضة وانتظار الشتاء. مثلما رتب أسلافه حوصر جيوش نابليون في الثلوج بالقرب من موسكو وتجميد الجنود النازيين حتى الموت خارج ستالينغراد، يخطط بوتين لجعل المواطنين الفرنسيين والألمان يرتجفون في منازلهم. في خطابه في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو 2022، توقع بوتين أنه في الوقت الذي يواجه فيه الأوروبيون شتاء باردًا ويعانون من العواقب الاقتصادية للعقوبات التي فرضتها حكوماتهم على روسيا وعلى صادرات الغاز الروسي، ستصعد الأحزاب الشعبوية، وستصل نخب جديدة إلى السلطة.

بوتين واثق من قدرته على الانتصار. يبدو الدعم الشعبي للحرب داخل روسيا قوياً. أظهر استطلاع أجراه مركز ليفادا المستقل أن نسبة تأييد بوتين ارتفعت بعد بدء الغزو. ومع ذلك، هناك سبب وجيه للشك في عمق الدعم النشط له. وغادر البلاد مئات الآلاف من المعارضين للحرب. وقد قال الكثير منهم صراحة، من خلال القيام بذلك، إنهم يريدون أن يكونوا جزءًا من مستقبل روسيا ولكن ليس نسخة فلاديمير بوتين من الماضي. الروس الذين بقوا وانتقدوا الحرب علنا _ _ _ _ تم مضايقتهم أو سجنهم. البعض الآخر لا يبالي، أو يؤيد الحرب بشكل سلبي. في الواقع، تستمر الحياة بالنسبة لمعظم الناس في موسكو وغيرها من المدن الروسية الكبرى كالمعتاد. حتى الآن، المجندون الذين تم إرسالهم للقتال والموت ليسوا أبناء النخب الروسية أو الطبقة الوسطى الحضرية. إنهم من مناطق ريفية فقيرة، وكثير منهم ليسوا من أصل روسي. تشير الشائعات بعد خمسة أشهر من القتال عن قيام مجموعة المرتزقة فاغنر المرتبطة بموسكو بتجنيد سجناء للقتال، فروسيا تواجه نقصًا حادًا في القوى المسلحة.

فرق تسد

على الرغم من الدعوات التي أطلقها البعض لتسوية تفاوضية من شأنها أن تنطوي على تنازلات إقليمية لأوكرانيا، يبدو أن بوتين غير مهتم بالتسوية التي من شأنها أن تترك أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة - بغض النظر عن حدودها. وفقًا للعديد من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين، في أبريل 2022، بدا أن المفاوضين الروس والأوكرانيين اتفقوا مبدئيًا على الخطوط العريضة لتسوية مؤقتة تفاوضية: ستنسحب روسيا إلى مواقعها في 23 فبراير، عندما سيطرت على جزء من منطقة دونباس وجميع شبه جزيرة القرم، وفي المقابل، تتعهد أوكرانيا بعدم السعي للحصول على عضوية الناتو وبدلاً من ذلك تتلقى ضمانات أمنية من عدد من البلدان. لكن كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة في يوليو / تموز مع وسائل الإعلام الحكومية في بلاده، فإن هذا الحل الوسط لم يعد خيارًا. حتى منح روسيا كل دول دونباس لا يكفي. أكد لافروف ان الهدف الآن ليس التفاوض بل الاستسلام الأوكراني.

بعد فترة، ستواصل روسيا محاولة تقويض الحكومة الأوكرانية. من المحتمل أن تحاول موسكو الاستيلاء على أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود بهدف ترك أوكرانيا دولة غير ساحلية وغير ساحلية اقتصاديًا. إذا نجح في ذلك، فسيشن بوتين هجومًا جديدًا على كييف أيضًا، بهدف الإطاحة بالحكومة الحالية وتنصيب حكومة عميلة موالية لموسكو. إذن، من المرجح أن تستمر حرب بوتين في أوكرانيا لفترة طويلة. سيكون التحدي الرئيسي للغرب هو الحفاظ على العزم والوحدة، فضلاً عن توسيع الدعم الدولي لأوكرانيا ومنع التهرب من العقوبات.

هذا لن يكون سهلا. كلما طالت مدة الحرب، زاد تأثير السياسة الداخلية على مسارها. ستجري في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة انتخابات رئاسية في عام 2024. وعادة ما يتم تحديد انتخابات روسيا وأوكرانيا في مارس. نتيجة روسيا مقررة سلفًا: إما أن يعود بوتين إلى السلطة، أو سيتبعه خلفه، على الأرجح من الأجهزة الأمنية، الذي يدعم الحرب ومعادٍ للغرب. لا يزال زيلينسكي يتمتع بشعبية في أوكرانيا كرئيس في زمن الحرب، لكنه سيكون أقل احتمالًا للفوز في الانتخابات إذا قدم تنازلات إقليمية.

أوهام العظمة

تشير تلاعبات بوتين بالتاريخ إلى أن مزاعمه تتجاوز أوكرانيا، لتصل إلى أوروبا وأوراسيا. قد تكون دول البلطيق على جدول أعماله الاستعماري، وكذلك بولندا، التي حكمت روسيا جزءًا منها من 1772 إلى 1918. كان جزء كبير من مولدوفا الحالية جزءًا من الإمبراطورية الروسية، واقترح المسؤولون الروس أن هذه الدولة يمكن أن تكون كذلك. المقبل في بصرهم. كانت فنلندا أيضًا جزءًا من الإمبراطورية الروسية بين عامي 1809 و 1918. قد لا يكون بوتين قادرًا على غزو هذه البلدان، لكن تصريحاته المبالغ فيها حول استعادة المستعمرات الروسية تهدف إلى تخويف جيرانه وإفسادهم . في عالم بوتين المثالي، سيكتسب النفوذ والسيطرة على سياساتهم من خلال تهديدهم حتى يتركوا لروسيا تملي سياساتهم الخارجية والداخلية.

في رؤية بوتين، سيبقى الجنوب العالمي، على الأقل، محايدًا في المواجهة بين روسيا والغرب. ستدعم الدول النامية موسكو بنشاط. مع منظمة البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - من المقرر أن تتوسع لتشمل الأرجنتين وإيران وربما مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، قد تكتسب روسيا المزيد من الشركاء، الذين يمثلون معًا نسبة كبيرة عمر الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونسبة كبيرة من سكان العالم. ستظهر روسيا بعد ذلك كقائدة للعالم النامي، كما كان الحال مع الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة .

بينما يتطلع بوتين إلى ربع قرن في السلطة، يسعى إلى بناء نسخته من الإمبراطورية الروسية. إنه "يتجمع في الأراضي" كما فعلت أيقوناته الشخصية - قياصرة روسيا العظماء - ويقلب إرث لينين والبلاشفة واستيطان ما بعد الحرب الباردة. وبهذه الطريقة، يريد بوتين أن تكون روسيا الاستثناء الوحيد للصعود والسقوط الذي لا يرحم للدول الإمبريالية. في القرن العشرين، انهارت الإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. تخلت بريطانيا وفرنسا على مضض عن إمبراطورياتهما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن بوتين يصر على إعادة روسيا القيصرية.

بغض النظر عما إذا كان قد انتصر في أوكرانيا، فإن مهمة بوتين لها بالفعل تأثير واضح ومثير للسخرية، سواء على أوروبا أو على التقدم الاقتصادي لروسيا منذ 22 عامًا . في إعادة تأكيد الموقف الإمبراطوري لروسيا من خلال السعي لإعادة احتلال أوكرانيا، عكس بوتين أحد أعظم إنجازات بطله المُعلن. خلال فترة حكمه، فتح بطرس الأكبر نافذة على الغرب بالسفر إلى أوروبا، ودعوة الأوروبيين للمجيء إلى روسيا والمساعدة في تطوير اقتصادها، واعتماد مهارات الحرفيين الأوروبيين وتكييفها. أغلقت غزوات فلاديمير بوتين وتوسعاته الإقليمية تلك النافذة. لقد أعادوا الأوروبيين وشركاتهم إلى الوطن ودفعوا جيلاً من الروس الموهوبين إلى الفرار إلى المنفى. تولى بطرس روسيا إلى المستقبل. يعيدها بوتين إلى الماضي.