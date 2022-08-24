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إيلاف من بيروت: تعثر الغزو الروسي لأوكرانيا، ودخل الصراع في طريق مسدودة. وهذا يعني أن روسيا تجري فتوحاتها الحالية في شرق وجنوب أوكرانيا. حتى أنها قد تدمجهما رسميًا في الدولة الروسية. لكنها لم تعد تحرز تقدمًا كبيرًا. وبالمثل، توقفت أوكرانيا عن خسارة الأراضي، بل وقامت بصد الغارات الروسية في الشمال والشمال الشرقي. لكنها لم تشن بعد هجومًا مضادًا كبيرًا، ولم تستعد بعد أي جزء كبير من الأرض التي احتلها الروس.

كان اندفاع روسيا الأول في فبراير إلى أوكرانيا كارثة سيئة التخطيط. أدى العديد من طرق الغزو إلى تشتت الجهد والقيادة والدعم اللوجستي. كانت الغارات الروسية في شمال وشمال شرق أوكرانيا غير قابلة للاستمرار. كانت الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الشرق والجنوب - في منطقة دونباس وعلى طول الساحل - هشة للغاية ومكشوفة. ثم ركز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته في الشرق، مستخدمًا تفوق روسيا الهائل في المدفعية لقصف الأراضي قبل إرسال المشاة للاستيلاء عليها. نجح هذا بشكل جيد نسبيًا لبضعة أشهر، في الربيع وأوائل الصيف. لكن هذا، أيضًا، تلاشى، وهو واقع يُنسب بشكل مختلف إلى مساعدة المدفعية الأميركية لأوكرانيا، أو بسبب الخسائر الكبيرة في صفوف روسيا - خاصة بين أفضل وحداتها. الإجماع التحليلي هو أن الحرب دخلت الآن عميقًا في طريق مسدودة.

هل يستطيع بوتين تحقيق مكاسب سريعة؟

على المدى القصير، لن يكون المأزق نتيجة سيئة بالنسبة إلى بوتين. يمكنه أن يصف التصرف الإقليمي الجديد بأنه الوضع الراهن ويدعي أنه يسعى إلى السلام. الدفاع أسهل من الهجوم، لذلك عليه فقط التمسك بما ربحه بالفعل.

يبدو أن بوتين لا يزال يريد الساحل الأوكراني بأكمله - والأهم من ذلك أوديسا - لكن هذا يبدو غير مرجح. إذا توقفت الحرب الآن، فسوف يهرب إلى الأمام. في الواقع، استراتيجيته المتمثلة في زيادة تكاليف الوقود في الغرب، على أمل أن تضغط على أوكرانيا، تشير إلى أن بوتين يرغب في وقف الحرب الآن والاحتفاظ بمكاسبه الحالية.

مع ذلك، الجمود كارثة بالنسبة إلى روسيا. إذا استمر الدعم الغربي لأوكرانيا، خصوصًا خلال فصل الشتاء المقبل وسط نقص محتمل في الغاز في أوروبا، فستواجه روسيا عدوًا حازمًا ومسلحًا جيدًا وسيواصل القتال والقتال، بغض النظر عن التكلفة. المعنويات الأوكرانية، والأهم من ذلك، استعدادها لاستيعاب الضحايا أعلى كثيراً من معنويات روسيا. يمكن روسيا أن تنتصر في اشتباكات فردية، لكن أوكرانيا ستستمر في العودة حتى تبدأ في كسب الحرب الأكبر. على النقيض من ذلك، ستعاني روسيا العواقب الآخذة في الاتساع للعقوبات، ولا يمكنها أن تتفوق على القاعدة الصناعية الدفاعية الغربية.

الأهم من ذلك، محتمل أن تقاتل أوكرانيا حتى لو تم تقليل الدعم الغربي. وقد يصبح العمل المباشر في ساحة المعركة أصعب كثيرًا، بالطبع، لكن من المرجح أن ينشأ تمرد في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. في الواقع، قد يكون هذا يحدث بالفعل. سيستغرق انتصار أوكرانيا وقتًا أطول وسيكون الأمر أشد دموية. لكن الأفغان هزموا الجيش الأحمر في الثمانينيات بعد تمرد استمر عشر سنوات. ومحتمل أن تحاول أوكرانيا شيئًا مماثلًا، ومحتمل أيضًا أن تظل العقوبات ضد روسيا سارية. والنتيجة ستكون مستنقعًا كلاسيكيًا - دولة قوية عسكريًا تخوض صراعًا منخفض الحدة ضد خصم أدنى لن يستقيل ببساطة. ما تحتاجه روسيا أكثر من أي شيء آخر هو الفوز بشكل نهائي - إنهاء الحرب قبل أن تتحول إلى تكرار لأفغانستان أو فيتنام.

هل تستطيع أوكرانيا الفوز باسترداد أراضيها قبل الشتاء؟

يبدو أن هناك اتفاقًا عامًا على أن أفضل فرصة لبوتين هي البقاء حتى الشتاء، ثم الأمل في أن تدفع درجات الحرارة الباردة وتكاليف الوقود المرتفعة الغرب، وخاصة ألمانيا، للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات ووقف الحرب. ليس واضحًا إذا كان هذا سيُجدي. ما زال الناتو يدعم أوكرانيا. كما أن جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا ستجعل من الصعب على ألمانيا، بالنظر إلى ماضيها، أن تلوي ذراع أوكرانيا فقط بسبب التضخم.

مع ذلك، أفضل فرصة لأوكرانيا هي كسر الجمود، على الأقل إلى حد ما، قبل الشتاء. من هنا جاء هجومها المضاد المفرط ضد خيرسون. من خلال استعادة مدينة كبيرة وتحريك الخطوط الأمامية على الخريطة، ستعزز أوكرانيا ثقة الغرب في قدرتها على الانتصار دون حرب طويلة.

لا يمكن روسيا هزيمة أوكرانيا، لكن يمكنها أن تحبط معنويات مؤيديها. هذا هو الفرق بين الجمود الذي ينقلب ضد روسيا على المدى المتوسط في ساحة المعركة، أو على المدى الطويل في شكل تمرد.