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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس الصين الى "اتباع توصيات" تقرير مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الذي تحدث عن جرائم ضد الانسانية في منطقة شينجيانغ الصينية كما أعلن ناطق باسمه.

وقال ستيفان دوجاريتش خلال تصريح صحافي إن التقرير الذي نشر الأربعاء "يؤكد ما يقوله الأمين العام منذ فترة حول شينجيانغ بان حقوق الإنسان يجب ان تحترم وان مجموعة الاويغور يجب ان تحظى بالاحترام".