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إيلاف من الرباط: أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة،مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي،مع نظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن المباحثات تمحورت حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وكذا الأحداث التي شابت قمة "تيكاد" الأخيرة، التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 اغسطس ( آب )الماضي .

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين نوها، في البداية، بتميز ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين، والتي يطبعها التقدير الكبير وتقارب العلاقات بين الملك محمد السادس، وإمبراطور اليابان، هيرونوميا ناروهيتو.

وأكد بوريطة أنه، طبقا لرؤية وتوجيهات الملك محمد السادس ، لطالما أولت المملكة أهمية خاصة لتعزيز وتعميق علاقاتها مع اليابان.

وأضاف البيان أن الوزيرين أبرزا أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم يرق بعد إلى الإمكانات والقدرات والإرادة المعبر عنها من طرف البلدين. وهكذا، اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الترسانة القانونية المهمة أصلا، التي تؤطر التعاون الثنائي، الذي تميز هذه السنة بدخول اتفاقين أساسيين حيز التنفيذ يتعلقان بالاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المصدر ذاته، من المقرر تنظيم زيارات رفيعة المستوى في الأسابيع المقبلة بغية استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمغرب لفائدة مجموعات اقتصادية يابانية كبرى. وأكد بوريطة لنظيره الياباني أن المملكة ستمنح التسهيلات اللازمة لجذب وإقامة الاستثمارات اليابانية بالمغرب. وشكل التعاون في مجال الأمن الغذائي، خاصة في قطاع الفوسفات والأسمدة، محور المباحثات بين الوزيرين.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على الرقي بالعلاقة في هذا المجال إلى مستوى أعلى يتجاوز مجرد علاقة بين زبون ومورد

كما أشاد الوزيران بمستوى وجودة برامج التعاون ثلاثي الأطراف التي تنفذها الوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لصالح البلدان الإفريقية الشريكة ، واتفقا على تدارس إمكانية توسيع نطاق هذا التعاون لصالح بلدان جديدة وفي قطاعات أخرى واعدة، وذلك بما يتماشى مع الأهمية ذات الأولوية التي يوليها المغرب ، طبقا للتعليمات الملكية السامية ، لإفريقيا وللتعاون جنوب - جنوب، وكذا الاهتمام الذي توليه اليابان لعلاقاتها مع القارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخصوص قمة "تيكاد" في تونس، أشاد بوريطة بالتزام اليابان ، أول بلد يطلق منتدى للشراكة مع إفريقيا ، بالمساهمة في تحقيق تنمية القارة واستقرارها ورفاهية شعوبها.

وذكر بأن "تيكاد" هي منتدى للشراكة والتنمية يجب أن يكون في منأى عن المناورات السياسية التي تقف وراءها بعض الجهات المعروفة، مشيدا بحزم وثبات الموقف الذي عبر عنه الوفد الياباني في تونس.

وأشار بوريطة إلى مسؤولية تونس ، البلد المضيف لهذه الدورة من قمة "تيكاد" ، في الانزلاقات الخطيرة المرتكبة دون التشاور مع الشريك الياباني، والتي نجم عنها حضور ومشاركة كيان غير مدعو رسميا إلى القمة، وهي الانزلاقات التي أثرت للأسف على النتائج والإشعاع المنتظرين من هذه القمة التي كان من المفترض أن تكون حدث ا للاحتفال وتعزيز الشراكة اليابانية-الإفريقية.

من جانبه ، قال الوزير الياباني إن بلاده ترغب في مواصلة تطوير العلاقات المثمرة التي تربطها بالمغرب، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن السلطات اليابانية ستقدم دعمها والتزامها لاستقرار المقاولات اليابانية في المملكة، التي توفر مناخا مناسبا وواعد ا للاستثمار.

وجدد هاياشي التزام بلاده بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وتثمين الكفاءات بالمملكة. وبخصوص الأحداث الأخيرة خلال الدورة الثامنة لقمة "تيكاد" في تونس ، جدد الوزير الياباني أسف بلاده لغياب المغرب، الذي وصفه بـ "الشريك الأساسي". وأكد ، مرة أخرى، أن اليابان لم تدع الكيان الوهمي ( الجمهورية الصحراوية ) إلى قمة "تيكاد" وأنها دعت تونس إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد. وقال إن هذا الموقف "الذي لا لبس فيه" تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في طوكيو.

وجدد هاياشي التعبير عن تشكراته لتفهم المغرب لموقف اليابان، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة العمل مع المغرب في إطار "تيكاد".



